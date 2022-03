Jordskjelv i Nordsjøen: – Kunne kjennes på store deler av Vestlandet

Saken oppdateres.

Jordskjelvet ble utløst 06:23 mandag morgen.

– Til norske forhold å være, vil jeg si at dette var et kraftig jordskjelv som kunne kjennes på store deler av Vestlandet. Det er noen år siden sist vi hadde et jordskjelv av denne styrken, sier Berit Marie Storheim, som er senioringeniør ved jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen.

Jordskjelvet er rapportert følt fra Bremanger til Stavanger, og langt inn i fjordene på Vestlandet.

– Jeg vil tro at skjelvet er følt lenger nord enn dette også, men det har jeg ikke fått bekreftet, sier Storheim.

Huset begynte å riste

Atle Brokjøb merket skjelvet på kroppen. Foto: Privat

Atle Brokjøb var våken da huset begynte å riste mandag morgen. Han og konen bor i Gausel, mellom Sandnes og Stavanger.

– Jeg har bodd i Indonesia tidligere, så jeg skjønte fort at dette var et jordskjelv. Ingen gjenstander datt ned, men man kunne kjenne at det ristet skikkelig, sier Brøkjøb til TV 2.

Han forteller at han tidligere har bistått redningsaksjoner etter jordskjelv i Indonesia, blant annet med å fly inn helse- og redningspersonell og frakte skadde til sykehus.

For femten år siden opplevde Brokjøb også et jordskjelv hjemme i Rogaland.

– Det var et mindre jordskjelv her for omtrent femten år siden. Vi kjente det ristet godt under oss da også. Men jeg må jo si det er litt ekstra skummelt i disse krigstider. Man vet liksom aldri helt hva som skjer, sier han.

Store avstander

Jordskjelvet ble målt til 4.5, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Volcanoyt rapporterer at jordskjelvet ble registrert 42 kilometer fra oljefeltet Murchison.

Operasjonsleder Eirik Loftnesnes i Vest politidistrikt sier til NTB at de har fått to henvendelser så langt.

– De kommer fra Øygarden og Tysse, så det er snakk om store avstander her. Folk sier de blir vekt av at det rister i huset og klirrer i glassene.