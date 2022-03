Lave driftskostnader har alltid vært en fortrinn for elbilene. Det har vært betydelig billigere å fylle batteripakken med strøm, enn drivstofftanken med bensin eller diesel.

Slik er det fortsatt, selv om strømprisene i vinter har vært på rekordnivåer. For mange elbileiere har det dermed blitt mye dyrere å bruke bilen.

En undersøkelse NAF gjorde tidligere i vinter viser at 8 av 10 lader bilen hjemme. Til tross for strømstøtte, betaler man nå fort det dobbelte av det man gjør en normal vinter.

Styre ladingen til natten

– De fleste av oss har en spotprisavtale på strømmen hjemme og da svinger prisen gjennom døgnet. Så det viktigste sparetipset er å lade bilen når strømmen er billigst, sier Nils Sødal som er senior kommuniasjonsrådgiver i NAF

Prisene på strøm er generelt lavest på natten. I tidsrommet fra klokken 22 om kvelden til 6 om morgenen er tiden det er lavest strømforbruk, dermed også priser.

– Har du en nyere bil kan du styre ladingen ved å sette tidsintervallet der bilen skal lade. Mange har også en app enten knyttet til bilen eller strømselskapet der en kan styre ladetiden, sier Sødal

Prisøkningen gjør det dobbelt så dyrt å lade elbilen

Når strømprisen varierer mye gjennom døgnet, betyr det også at prisen på lading gjør det samme. Foto: NTB Scanpix

Kommunal lading

Enkelte strømselskaper tilbyr også smart lading, det vil si at ladingen kobles ut når prisen blir høy. Det finnes også ladebokser som gjør dette.

– Ikke alle eier de nyeste elbilene, har smartlading fra strømleverandøren sin eller har en såkalt smart ladeboks hjemme. Da går det an å gjøre det på gamlemåten, nemlig å sette bilen på lading rundt klokka 22 om kvelden, sier Sødal.

Det er viktig å ha et sikkert ladepunkt når man lader elbilen mens familien sover. Derfor er det eneste riktige å lade bilen på en forskriftsmessig installert ladestasjon.

Med historisk høye strømpriser kan det være vel verdt å sjekke ut hva du må betale for lade på de kommunale ladestasjonene. Hvordan kommunene tar betalt for ladingen, varierer. Noen tar betalt for ladingen, andre tar betalt for lading og parkering, mens atter andre tar betalt for bare parkeringen.

Mye hjemmekontor Da kan bilen din faktisk få problemer

Kommunale ladepunkter kan være rimeligere enn mange andre måter å lade elbilen på, her gjelder det å sjekke hva som finnes der du bor. Foto: NTB Scanpix

God rabatt første året

– De kommunale ladeplassene er rimelige i pris, og med god laderabatt kan det bli billigere å lade der enn hjemme, sånn som strømprisene er nå, rådgir Nils Sødal.

Mange ferske elbilister har veldig gode rabatter på hurtiglading det første året de eier bilen. Da kan det være vel verdt å utnytte det. Det er ikke uvanlig at man betaler ned mot 1,70 kroner per kilowattime.

– Selv om en slik avtale gjør det billigere å lade på hurtiglading enn hjemme, er det et par minuser ved det også. Du skal reise til der du finner ladeoperatøren som gir rabatten. I tillegg er mye hurtiglading dårlig nytt for batteriet i elbilen din. Hurtiglading sliter mer på batteriet enn om du lader hjemme, sier Sødal.

Nær umulig å vite hva elbilladingen egentlig koster

Slik lader vi oftest elbilen Hjemme, fra ladeboks – 65 prosent

Hjemme, fra vanlig stikkontakt – 16 prosent På jobben– 8 prosent

Hurtigladere, alle typer – 5 prosent

Teslas ladere – 2 prosent

Kommunalt ladepunkt – 2 prosent Privat betalt parkering med lading – 2 prosent

Video: Snart i Norge – denne har mange lyst på