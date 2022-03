Vil ha lavere toppfart på norske veier

Naturvernforbundet, Bondelaget, og NAF gjør felles sak med MDG og foreslår at norske motorveier bør har fartsgrense på 90 kilometer i timen – ikke 110.

De tre organisasjonene har skrevet brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), skriver Dagsavisen.

– Konkret ber vi om høyere terskel for når det skal bygges firefeltsvei, mer bruk av to- og trefeltsvei med midtrekkverk og en ny standard for firefeltsvei med 90-grense, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste er blant de som ønsker mer 90-grense. Foto: NAF

I tillegg til at det vil gjøre det billigere å bygge vei, vil det også føre til lavere klimagassutslipp, mindre arealinngrep, mindre støy og lavere ulykkesrisiko, skriver de i brevet.

MDG vil gå hakket lenger og ha 90 som nasjonal fartsgrense, ikke bare på nye veier, ifølge avisen. Nestleder Arild Hermstad sier det også ligger en økonomisk gevinst i dette for dem som kjører både store og små biler.

– Det vil være et godt energisparingstiltak for både fossilbiler og elbiler og for tungtransporten. Det vil gi lavere drivstofforbruk og dermed også laver regninger, sier han.

Reduserte fartsgrenser var et av forslagene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) sist uker for å få ned oljeforbruket i industrialiserte land.