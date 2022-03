Tror ydmykelsen kan ha vært en Haaland-vekker for Real Madrid

TV 2s fotballekspert mener savnet av Karim Benzema mot Barcelona bør gjøre at Real Madrid strekker seg ekstra langt for å få Erling Braut Haaland.

Uten spisstjernen Karim Benzema ble Real Madrid filleristet av Barcelona, som ydmyket erkerivalen med 4-0-seier på Santiago Bernabéu.

Savnet av franskmannen var åpenbart mot Xavi Hernández' mannskap.

– Du så folk lette etter Benzema noen ganger, men han var ikke der. Det ble spilt baller der Benzema skulle vært. Det er et skremmeskudd, for de må ha en plan B. Benzema kan ikke spille alle kampene, sier tidligere Real Sociedad- og Celta Vigo-spiller Vadim Demidov i TV 2s La Liga-sending.

– Benzema, vi kan hylle den mannen, men det kan ikke se ut som det her uten ham. Det går bare ikke. Har du ambisjoner om å være verdens beste lag, og det har Real Madrid, kan du ikke kollapse hvis du mister én spiller. Det er rett og slett pinlig dårlig, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Real Madrids nye Haaland-plan

Haaland-vekkeren

Benzema har vært ustoppelig de siste årene, men han har rukket å bli 34 år.

– Benzema har begynt å få muskelskader. Det er obs, obs, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

I fjor sommer forsøkte Real Madrid å sikre seg Kylian Mbappé, som bekreftet at han ønsket overgangen velkommen, men Paris Saint-Germain nektet å selge.

Til sommeren står Mbappé uten kontrakt og kan hentes uten PSGs involvering, men så langt er ikke 23-åringens fremtid avklart. I spanske aviser spekuleres det i om Mbappé kan komme sammen med Erling Braut Haaland, som har en utkjøpsklausul på rundt 750 millioner kroner i sommerens overgangsvindu.

– De er mye utvikling rundt Haaland vi ikke vet, men jeg mener det er en «no brainer» å strekke seg langt. De har penger nå, og det kommer enda mer penger. Dette er et pengemaskineri, spesielt med nye Santiago Bernabéu, sier Stamsø-Møller, og ser seg rundt på Real Madrids storstue som fortsatt ikke er ferdig renovert, før han fortsetter:

– Dette er en vekker for Real Madrid, for de kan ikke være avhengige av én mann. Om to år kan det være Mbappé. De trenger flere strenger å spille på. Dette er Real Madrid. Der skal de beste spillerne i verden være.

USIKKER FREMTID: Erling Braut Haalands utkjøpsklausul i Dortmund trer i kraft til sommeren. Jærbuen kobles til Europas beste klubber. Foto: Martin Meissner

Guardiola svarte på Haaland-spørsmål

Ifølge de fleste internasjonale medier står det mellom Manchester City og Real Madrid når Dortmunds norske superspiss skal velge sin neste klubb.

Manchester City-manager Pep Guardiola har ikke lagt skjul på at klubben jakter på en ny toppspiss til sommeren etter å ha mislyktes i forsøket på å sikre seg Harry Kane fra Tottenham i fjor.

På fredagens pressekonferanse fikk Guardiola spørsmål om Haaland.

– Helt siden jeg kom hit (Manchester), har jeg hver måned hørt at vi skal kjøpe 50 spillere. For øyeblikket er det umulig at jeg skal snakke om en type som ikke allerede er her, var Guardiolas svar.

Søndag startet Haaland sin første kamp etter muskelskaden som satte ham på sidelinjen. Han ble byttet ut etter 87 minutters spill en 1-1-kampen mot Köln.

Denne sesongen står Haaland med 23 mål og seks assist på 23 kamper i alle turneringer. Totalt i Dortmund har han 80 scoringer og 21 målgivende på 82 kamper.