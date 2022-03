– Blir ikke han, blir ikke jeg

Skiskytterstjernens verdenscuphelg i Holmenkollen ble akkurat like fantastisk som hun hadde drømt om på forhånd.

– En drømmehelg uten like. Fint vær, fine mennesker - nordmenn.. Jeg høres ut som en skikkelig nasjonalist, men dette er jo drømmestadionet mitt. Å få en såpass fin helg gjør meg bare veldig takknemlig, sier 31-åringen til TV 2.

Det har vært spekulasjoner og blitt knyttet stor spenning rundt både Eckhoffs og lagvenninne Marte Olsbu Røiselands framtid i forkant av Kollen-helgen.

– Var det siste gang vi så deg med startnummer i verdenscupen?

– Det tror jeg ikke, nei. Jeg håper ikke det. Men tiden vil vise.

Verdenscupvinner Olsbu Røiseland framsto langt mer usikker på samme spørsmål i intervjusonen.

– Nå er jeg bare full av følelser, så må jeg få dette her litt på avstand og nyte hva jeg har fått til. Så skal jeg ta en god pause og finne ut hva jeg har lyst til.

Fått tilbud fra andre nasjoner

Men også på trenersiden er det knyttet stor spenning rundt hva framtiden bringer.

Kontraktene til herrenes trener Siegfried Mazet og kvinnenes trener Patrick Oberegger går ut etter sesongen. Mandag kunne TV 2 melde at Mazet og trenerkollega Egil Kristiansen har signert nye kontrakter og fortsetter skiskyttereventyret i Norge

Hva Oberegger lander på er foreløpig ikke avgjort.

– Alle har fått kontraktstilbudene sine. Det kan godt hende de har signert uten at jeg har fått dem tilbake ennå. De får ta den tiden de trenger, sier sportssjef Per Arne Botnan til TV 2 mandag.



– Jeg er i dialog med forbundet. Inntil nå har jeg hatt fokus på det sportslige inn mot denne helgen for å avslutte sesongen på en god måte. Nå har jeg en uke på å tenke litt til, sier Oberegger til TV 2.

For italieneren er det viktigste at han kan bo sammen med sin kjæreste Jori Mørkve enten han fortsetter i Norge eller takker ja til noen av de tre tilbudene har han fått fra utlandet.

Med en kjæreste boende på Voss mens han selv bor i Oslo, ønsker han at de to skal bo sammen - uansett hvor det måtte være i verden.

– Norge har førsteprioriteten, så det ser lovende ut. Men ting rundt privatlivet mitt skal ordnes. Vi er ikke så langt unna hverandre. Innen den neste uken bør alt være på plass.

Lovprises: – En diamant

Italieneren har gitt de norske skiskytterjentene et stort løft etter at han tok over i 2018. Eckhoff har flere ganger vært klar på hva Oberegger har betydd for henne.

I TENKEBOKSEN: Patrick Oberegger vurderer framtiden. Foto: Berit Roald / NTB

– Han er bare helt fantastisk. Stiller opp i tykt og tynt. Han er en diamant, sier hun.

– Blir ikke han, blir ikke jeg, fortsetter hun med et smil.

Oberegger tar utsagnet med et smil.

– Det tror jeg ikke noe på. De har blitt så flinke. Og jeg har lært mer fra dem i løpet av disse fire årene, enn de har lært av meg. Jeg må bare si tusen takk til jentene for disse årene i Norge, og måten de har gjort dem helt fantastiske på.

Nå er det ferie.

Tiril Eckhoff gleder seg ekstremt til å slappe av etter det hun kaller for «to skikkelig tøffe år» under strenge koronarestriksjoner.

– Det har kostet skikkelig på kropp, sinn og det mentale. Så jeg gleder meg noe enormt til å slappe av og kose meg med kjæreste og venner. Være normal, rett og slett. Jeg er drittlei av å være isolert og i karantene. Det har vært skikkelig tøft, sier hun, og fortsetter:

– Selv om Norge har åpnet opp, har vi vært levd helt isolert i to år. Det har vært helt drøyt.