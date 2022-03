Barcelona ydmyket Real Madrid på Santiago Bernabéu: – Barcelona er tilbake!

Real Madrid - Barcelona 0-4

Real Madrid har hatt god kontroll på Barcelona de seneste årene. Fem strake seirer var fasit før søndagens El Clásico.

Den statistikken var godt glemt etter Barcelonas nedsabling av rivalen.

Real Madrid ble rundspilt, og Barcelona vant til slutt hele 4-0.

– Jeg har aldri sett maken til stusselig Real Madrid-lag, konkluderte TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller etter kampen.

Se Barcelonas målfest i videovinduet øverst.



– Vi begynte å feste litt i garderoben allerede

TV 2 møtte en strålende fornøyd Pierre-Emerick Aubameyang etter kampslutt.

– Jeg er veldig glad i kveld, spesielt på lagets vegne. Vi er glade for å vinner her. Det er ikke lett å komme her å vinne, men vi gjorde det. Det gjør oss veldig glad, sa gaboneren.

Pierre-Emerick Aubameyang har funnet seg godt til rette allerede. Her med Ferran Torres, som scoret det tredje målet. Foto: Manu Fernandez

To nye mål mot Real Madrid gjør at han nå står med syv mål etter overgangen fra Arsenal i januar.

– Det er alltid en gøy kamp å spille, og når en vinner er du veldig glad. Vi begynte å feste litt i garderoben allerede, smilte han.

«Auba» forklarer at han har funnet seg godt til rette i sin nye klubb.

– Jeg prøver bare å nyte hvert sekund. Det er alltid enkelt å spille med spillere som dette, så mye talent sier han avslutningsvis.

– Så sabla lekkert!

Barcelona var dominerende den første omgangen, og målet skulle sitte etter halvtimen spilt.

Et herlig forarbeid av Ousmane Dembélé, som la ballen lekkert inn på pannebrasken til gaboneren.

– Det er så sabla lekkert gjort altså, sa Erik Thorstvedt om scoringen i La Liga-studio.

Etter 35 minutter spilt ble det full pipekonsert fra hjemmefansen.

Vinícius Júnior gikk ned i feltet og slo ut med armene i fortvilelse, uten å bli hørt av dommeren. Reprisene viser at han nok falt litt lett.

– Aldri verden noe straffespark i alle fall, slo Stamsø-Møller fast.

Like før pause doblet ledelsen seg. Ronald Araújo var sjef i lufta og stanget inn nummer to for bortelaget.

Rundspilt

Etter hvilen fortsatte Barcelona i samme spor.

Rullet opp et lekkert angrep, som Ferran Torres avsluttet til 3-0 etter to minutter spilt av den andre omgangen.

Tung kveld på jobben for Real Madrid-spillerne. Måtte hente ballen ut av nettet fire ganger. Foto: Manu Fernandez

– Det er helt vilt, utbrøt kommentator Endre Olav Osnes.

Veldig vondt ble til enda verre like etterpå, da Aubameyang lobbet inn 4-0.

Tomålsscorer og kampens store profil ble byttet ut etter 71 minutter spilt.

– Stor opplevelse for Pierre-Emerick Aubameyang. Helt ute i kulden, spilte ikke fotball i Arsenal. Så kommer han her og dette må jo være blant de beste opplevelsene han har hatt på en fotballbane, konkluderte Stamsø Møller.

Flere scoringer ble det ikke. Barcelona vant 4-0, og klatret med det til tredjeplass på tabellen.

– Barcelona er tilbake, sa Stamsø-Møller etter kampslutt.

– Dette var målet vårt. Vi spilte en perfekt kamp og vi kunne scoret mange flere mål, sa Barcelonas Sergio Busquets om kampen.

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022

Til tross for braktap mot Barcelona, har Real Madrid stø kurs mot La Liga-tittelen. De ligger på topp, ni poeng foran Sevilla i skrivende stund.