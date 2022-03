Diogo Jota reddet Liverpool – sikret semifinale mot City

Nottingham Forest - Liverpool 0-1

Liverpool måtte kjempe for billetten til semifinalen i FA-cupen, men elleve minutter før full tid dukket Diogo Jota opp og sendte Liverpool videre.

I semifinalen på Wembley i midten av april venter Manchester City, som slo ut Southampton med 4-1 tidligere søndag.

– Jeg visste ikke det (at det blir Manchester City). Det blir nok en tøff kamp, men det er kamper før den tid som vi må fokusere på, sier Diogo Jota til ITV.

Chelsea og Crystal Palace møtes i den andre semifinalen.

Liverpool kjemper på alle fronter denne sesongen. Klubben har allerede vunnet Ligacupen. I tillegg er Liverpool kun ett poeng bak Manchester City i Premier League og klare for kvartfinale mot Benfica i Champions League. Nå blir det også semifinale i FA-cupen neste måned.

Liverpool presset på for scoring før pause, men det ble ikke de enorme sjansene ut av det. Roberto Firmino fikk den største sjansen snaut halvtimen inn i oppgjøret. Brasilianeren ble spilt alene gjennom og forsøkte å lobbe ballen over Ethan Horvath, men den tidligere Molde-målvakten reddet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp likte neppe det han fikk se etter pause, for midtveis i andre omgang gjorde tyskeren fire bytter samtidig da Thiago Alcântara, Jordan Henderson Takumi Minamino og Luis Díaz kom inn for Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keïta og Harvey Elliott.

Byttene ga imidlertid ikke noen umiddelbar effekt, og et kvarter før slutt fikk Nottingham Forest en enorm mulighet på kontring. Ballen endte hos Philip Zinckernagel alene foran mål, men den tidligere Bodø/Glimt-spilleren klarte ikke å ta vare på sjansen og satte ballen utenfor målet til Alisson Becker.

BOM: Philip Zinckernagel fortvilte etter bommen mot Liverpool og Alisson Becker etter 75 minutters spill. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren ble byttet ut like etter bommen. Foto: MOLLY DARLINGTON / REUTERS

I det 78. spilleminutt lyktes det imidlertid endelig for Liverpool. Kostas Tsimikas slo et innlegg som Diogo Jota styrte i mål til 1-0-ledelse for gjestene.

– Jeg trodde det var offside, innrømmer Jota til ITV, men reprisen viste at portugiseren var på riktig side.

Fire minutter før full tid ropte hele Nottingham Forest-laget på straffespark da Ryan Yates gikk ned i et forsøk på å runde Alisson Becker. Dommeren Craig Prawson valgte ikke å gi straffespark til Yates.

Liverpool måtte klare seg uten venstreback Andy Robertson, som var ute med sykdom. I tillegg fortalte Klopp før kampen at en skade holdt Mohamed Salah ute. Derfor valgte han også å la Sadio Mané bli igjen hjemme. Salah og Mané skal møtes i playoff om VM-plass for henholdsvis Egypt og Senegal neste uke.