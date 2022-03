– Hvis dette feiler blir det tredje verdenskrig

I et intervju med CNN søndag sier Zelenskyj at han er klar for å forhandle med Russlands president Vladimir Putin til de finner en løsning.

– Jeg er klar for forhandlinger. Jeg har vært klar i to år, og mener at vi uten forhandlinger ikke får slutt på denne krigen. Alle menneskene som tror at denne dialogen er overfladisk og ikke skal løse noe, forstår ikke at dette er verdifullt. Om det bare er en prosents sjanse for å stoppe denne krigen, så må vi ta den.

Få siste nytt om krigen i Ukraina her!

Advarer om konsekvensene

Videre understreker han viktigheten av at de to landene kommer til en enighet.

– Vi mister mennesker hver dag, uskyldige mennesker på bakken. Russiske styrker har kommet for å utrydde oss og drepe oss. Men vi har demonstrert verdigheten i folket og hære, og at vi er i stand til å kjempe tilbake. Men dessverre vil ikke verdigheten vår redde liv, så jeg mener vi må bruke hvert format og sjanse til å forhandle og snakke med Putin.

– Hvis disse forsøkene feiler, så vil det bety at dette er tredje verdenskrig.

Zelenskyj ble av CNN spurt om krigen kunne ha vært unngått dersom han hadde gjort det klart overfor Russland at de ikke kom til å gå inn i Nato. Presidenten svarer i intervjuet ikke konkret på det, men han sier at dersom Ukraina hadde vært medlem av Nato, så hadde det ikke vært krig nå.

– Hvis Nato-medlemmene er klare for å se oss i alliansen, så gjør det umiddelbart. For folk dør hver dag.

Hevder det nærmer seg en avtale

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sa søndag at Russland og Ukraina gjør fremskritt i forhandlingene, og at de nærmer seg en avtale.

Tyrkia har påtatt seg rollen som mekler mellom de to landene, og Cavusoglu besøkte denne uken både Russland og Ukraina. I forrige uke var utenriksministrene til både Russland og Ukraina i Ankara for møter.

Cavusoglu sier at Tyrkia har vært i kontakt med de to forhandlingsdelegasjonene og at partene nærmer seg en avtale, men han vil ikke gå nærmere inn på detaljene om hva avtalen går ut på.

Tyrkia har også tilbudt seg å være vertskap for et møte mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin.

Krass kritikk av Israel

Tidligere søndag var Zelenskyj krystallklar da han talte til den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. Han skal ifølge AFP ha sammenlignet den russiske invasjonen og angrepene mot Ukraina med holocaust på flere punkter.

Han oppfordret Israel til å forlate sin posisjon som nøytrale i konflikten mellom Russland og Ukraina, og sa at tiden var inne for Israel til å erklære sin støtte til Ukraina.

– Ukraina tok valget om å redde jøder for 80 år siden. Nå er det på tide at Israel tar sitt valg, sa Zelenskyj, som selv er jøde.

Israels statsminister Naftali Bennett har trådd forsiktig siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Han har blant annet understreket de sterke båndene mellom Israel og Russland, og forsøker å bevare sikkerhetssamarbeidet mellom dem siden Russland har styrker i Syria, som grenser til Israel.

Noe av kritikken som er rettet mot Israel er at de ikke har innført sanksjoner mot russisk-jødiske oligarker som er venner av Putin, og de har vært anklaget for å være en frihavn for disse.