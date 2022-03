VM-gullet glapp på oppløpet for Jakob Ingebrigtsen – tok sølv

Jakob Ingebrigtsen (21) var svært skuffet over VM-sølvet i Beograd.

Se avslutningen i videovinduet øverst! Se video med tillatelse fra NRK.

Jakob Ingebrigtsen la seg tidlig i front for å slite ut konkurrentene på 1500-meteren i innendørs-VM, men Sandnes-løperen klarte ikke å riste av seg etiopiske Samuel Tefera, som var regjerende verdensmester på distansen.

På oppløpet hadde Tefera mest å gi. Etiopieren løp fra Ingebrigtsen, som måtte ta til takke med VM-sølv. Tefera vant på tiden 3.32,77, mens Ingebrigtsen ble klokket inn på tiden 3.33,02.

– Jeg vet at jeg kom inn som den desidert beste, men jeg vet ikke … Jeg følte meg ikke bra i dag. Jeg følte meg bra i oppvarmingen, men jeg vet ikke helt. I Frankrike var det mye bedre enn dette, og jeg følte meg bra på trening, så jeg skal ikke skylde på sykdom eller noe, men jeg presterte ikke det jeg hadde håpet, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Det er sjelden at jeg føler meg så dårlig i konkurranse, sier 21-åringen.

Abel Kipsang fra Kenya tok VM-bronsen med tiden 3.33,36.

– Jeg er bedre enn sølv

Ingebrigtsen la ikke skjul på at han var overrasket over at det «kun» ble sølv.

– Jeg er bedre enn sølv. Det er det som er bra med løping: Det er målbart, og du blir målt på det du har gjort tidligere. Jeg har vunnet OL og satt verdensrekord innendørs, så det er ganske bra, men det ble bare sølv i dag, sier Ingebrigtsen til TV 2.

SKUFFET: Jakob Ingebrigtsen løp for gull, men måtte ta til takke med sølv på 1500-meteren i innendørs-VM. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / REUTERS

– Det er stort sett den beste i hvert løp som vinner. Jeg hadde ikke noe å svare med på oppløpet, så da ble jeg nummer to, fortsetter han.

Sandnes-løperen forteller at han har følt seg bra de siste ukene.

– Jeg tror alle forstår at Jakob er skuffet med hans ambisjoner. Alle oss andre rundt han er kjempestolt over en sølvmedalje i VM, sier teamleder og storebror Henrik Ingebrigtsen til TV 2.



Sulten tilbake med sølv

På tribunen i Beograd satt Ingebrigtsens samboer Elisabeth Asserson, som vet at VM-gull mangler i samlingen til søndagens sølvvinner.

– Jeg tror det er fint å ha noe å gå etter, så han ikke har vunnet alt som er. Det er første gang han er med i innendørs-VM. Nå har han tatt sølv, så neste gang får han håpe på gullet. Det er sommeren som gjelder, så dette var litt bonus, sier Asserson til TV 2.

Ingebrigtsen deler samboerens tanker.

– I månedene rett etter OL mister man litt lysten til å løpe fordi det er så veldig stort det man har oppnådd, så alt annet blir veldig lite. Det er ikke gøy å tape, men det må kanskje til av og til for kanskje å få sulten litt tilbake, sier Ingebrigtsen til TV 2, før han legger til.

– Men det er bare en jævlig dårlig unnskyldning for å ha tapt.