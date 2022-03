Stortap for Riise i Avaldsnes-debuten

Rosenborg - Avaldsnes 6-0

Se intervjuet med Riise etter kampen i videovinduet øverst!

Det ble som ventet tøft mot Rosenborg for John Arne Riise og Avaldsnes i første runde av Toppserien søndag. Trønderne vant 6-0 på eget kunstgress.

– Det her kommer til å ta tid. Det er ikke Rosenborg, Lillestrøm, Vålerenga og Brann vi skal slå. Det er de andre lagene vi skal krige mot. Det er en brutal start, og hvor god trener jeg er? I dag ser jeg ut som en ræva trener og det regner jeg med å få trøkk for også, så jeg får bare ta det, sier Riise til TV 2.

Riise tok over treneransvaret i Avaldsnes før denne sesongen.

– Det er brutal læring for de unge jentene mine og meg selv også. Jeg visste at det her var en sånn kamp hvor du kan se hvor nivået ligger for å nå toppen, og vi skal dit om noen år vi også. Selvfølgelig er det skuffende å tape fotballkamper som vi gjør nå, men vi visste det var klasseforskjell på lagene både i troppen og på banen. Jeg sa før kampen at holder vi i 20 minutter uten å slippe inn så er vi gang, så scorer de etter 21 minutter. Det var god læring for alle, sier Riise.

Sara Fornes sendte RBK i ledelsen etter 22 minutters spill, før Maria Olsvik doblet ledelsen for vertene fem minutter senere. Med sitt andre mål for ettermiddagen sørget Fornes for 3-0-ledelse til pause for Rosenborg.

I begynnelsen av andre omgang la Susan Duah på til 4-0, mens Selma Sol Magnusdottir økte til 5-0 tolv minutter etter pause.

I siste ordinære spilleminutt headet Emilie Bragstad inn kampens siste, og Avaldsnes tapte dermed 0-6.

– Jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente før kampen, for Rosenborg skal ut i Europa og krige mot Brann i serien. Vi har et ekstremt ungt lag og jeg kan ikke forvente at mitt lag skal ut å dominere mot landslagsspillere og europacup-spillere, sier Riise, og fortsetter:

– Men jeg hadde troa før kampen og det følte jeg jentene også hadde. Men jeg er takknemlig for at vi fra første start får se hvor gode topplagene er, samtidig så må jeg nå prøve å løfte jentene, for det er lett å grave seg ned her og synes synd på seg selv. Det er hundre prosent mitt ansvar, nå skal jeg løfte jentene og det tror vi skal klare.

ÅPNET MED STORTAP: John Arne RIise fikk litt å gruble på etter seriepremieren mot Rosenborg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Før seriestart var Riise klar på at han ventet en tøff sesong.

– Den utfordringen her er en av de tøffeste jeg har tatt på meg med tanke på utgangspunktet og troppen sånn som den er, men jeg gleder meg som en unge til å kunne overraske og hjelpe jentene til å ta steg, sa Riise til TV 2.

Den tidligere Liverpool- og Roma-spilleren er i starten av trenerkarrieren. I fjor ledet Riise Flint Tønsberg, som rykket ned til 4. divisjon i siste serierunde.

Øvrige resultater i Toppserien søndsg: Arna-Bjørnar-Lyn 1-2, LSK Kvinner-Kolbotn 3-2, Røa-Brann 2-5.