TV 2 møter tvillingene Halland Johannessen og flere fra laget på hotellet deres i Catalonia. I dag starter det ukeslange rittet, hvor det norske laget Uno-X for første gang skal delta på øverste nivå. Vi spør Tobias Johannessen hva han tenker om å være Norges håp i rittet.

– Det tenker jeg bare er kult! Laget og jeg har samme drøm, det er jo å vinne ritt. Da må man tåle at andre også ønsker at man skal gjøre det.

– Hva er forventningene dine til Catalonia Rundt?

– Det blir første rittet for oss på World Tour-en. Vi må prøve å ha det gøy, og ta de mulighetene som kommer. Kjøre aggressivt. Vi går for seier, uansett!

FLERE EGENSKAPER: Tobias er en god klatrer, men har også fordelen at han er god på spurt, noe som kan gi han en fordel ved målgang. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

De andre syklistene på laget har mye fint å si om 22-åringen:

– Jeg tror han kan få til hva som helst. Vi møter ganske gode folk, men han har syklet ganske bra i år og syklet ganske bra i fjor også, så han er på god vei, sier Torstein Træen, og legger til:

– Jeg tror han har gode muligheter for å vinne en etappe.

Selv er Johannessen ydmyk, og kjenner ikke på presset om å gjøre det bra.

– Skulle det ikke funke helt for meg, så er det to-tre andre her som er like gode, og som kan kjøre for egne muligheter de også. Så det hviler jo ikke kun på mine skuldre.

– Man er ingenting uten et lag

Han legger vekt på hvor viktig både laget og støtteapparatet rundt er i sykkelsporten.

LAGSPORT: Selv om man kåres individuelt, legger syklistene vekt på viktigheten av samarbeidet i laget. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Man er ingenting uten et lag i landeveissykling. Det er nesten en større lagsport enn fotball på en måte. Du er så ekstremt avhengig av folk rundt deg. Det gjelder jo både på sykkelen, og støtteapparatet rundt.

RESERVE: Tvillingbror Anders er med som reserve i Catalonia Rundt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Kan det bli pallplass?

– Ja, jeg har lyst å si at det kan det. Det har skjedd sykere ting i sykkelsporten enn at Uno-X er på pallen her.

TRENING: Fredagen har det unge laget den siste langøkten på fire timer før rittstart. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2 Les mer TRENING: Fredagen har laget den siste langøkten på fire timer før rittstart. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2 Les mer TRENING: Fredagen har laget den siste langøkten på fire timer før rittstart. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer TRENING: Fredagen har laget den siste langøkten på fire timer før rittstart. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 Les mer

– Jeg tror absolutt vi har et lag som kan bite bra fra seg, sier Torjus Sleen.

Trening for hjernen

Vi får være med Sleen på en mentaltreningsøkt. Som sykkelrytter jobber man i høyt tempo, og har mange distraksjoner og stress. Derfor skal han jobbe med fokuset, og trene oppmerksomheten sin ved hjelp av et hodebånd som måler hjernebølgeaktivitet.

Uno-X Pro Cycling Team i helgen før Catalona Rundt starter. Massasje, trening, mentaltrening. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2 - Det er viktig å fokusere på hva som skjer der og da, forklarer Sleen.



– Prestasjon skjer her og nå, i øyeblikket. Mens tankene våre går over til det som har skjedd og det som skal skje. Hjernen vår vandrer jo hele tiden. Da er jobben vår å hente oss inn igjen. For prestasjonsøyeblikket skjer i nuet, forklarer mentaltrener Karina Andersen Aas.

LYDSIGNALER: Ved hjelp av ulike lydsignaler, vil hodebåndet gi Torjus beskjed når tankene vandrer. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Hodebåndet er koblet til en app, som vil gi en kontinuerlig tilbakemelding på om brukeren er fokusert og tilstede i øyeblikket, eller om tankene vandrer.

Massasje etter treningsøkt

Idar Andersen (22) var i utgangspunktet med til Catalonia som reserve, men fredag ettermiddag får han beskjeden om at han likevel skal stå på startstreken mandag.

– Det blir fint. Dette blir første ordentlige løpet med Uno-X i år, så det blir spennende å se hvordan det blir, sier han fra massasjebordet.

GODE VENNER: Massøren David forteller oss at Idar er favoritten hans på laget. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Etter fire timers treningsøkt får vi være med når han får massasje.

– Jeg tror vi har et veldig bra lag. Både Tobias, Torstein og Anton har kjørt veldig bra tidligere i år, så jeg tror vi har veldig gode muligheter både i sammendraget og på forskjellige etapper.

VIKTIG: Etter en hard sykkeløkt, er det viktig å løse opp musklene. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– En fin fyr

En som har lang erfaring som rytter på toppnivå, er sportsdirektør Kurt-Asle Arvesen.

– Jeg så jo opp til Kurt da jeg var liten, sier Træen.

Flere på laget trekker Arvesen frem som et forbilde innenfor sykkelsporten og sier de kan lære mye av ham.

Uansett hvor man er, så er det mange som vet hvem han er, fordi han er en hyggelig fyr. Tobias Johannessen

Uno-X herrelaget på trening i helgen opp mot Catalonia Rundt 2022. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Hvordan er det å jobbe med ham, da?

– Han er ekstremt flink! Han har jo kontakter overalt, om noe må fikses, sier Johannesen.

– Man merker at han har et stort nettverk, og det er jo fordi han har vært en fin fyr.

Drømmer om Tour De France

Nå er det Catalonia Rundt som står for tur, noe Johannessen håper kan åpne flere dører.

– Har du en drøm?

– Selvfølgelig. Man har jo Tour De France. Det hadde vært kult å være en av de første nordmennene som kan kjempe i sammendraget der!

ALT Å VINNE: Johannessen mener det er bedre å prøve og feile, og beskriver Uno-X som et lag som er flinke til å ta mulighetene de får. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Han ser ikke bort fra at drømmen er nærmere enn man tror.

– Her er det toppnivå. Gjør man det bra her, så vet man at det ikke går lang tid før det laget her kjører de aller største rittene hvert år.

