Carlsen i tet etter dag to av Champions Chess Tour: Charity Cup

Tross tap i andreparti var det en god dag på jobben for Magnus Carlsen, som endte dag to av Champions Chess Tour: Charity Cup med 9 poeng av 12 mulige.

Han endte dagen på en foreløpig andreplass, godt innenfor grensen for kvalifisering til sluttspillet.

Carlsen selv var fornøyd med dagens resultat til tross for det han kaller en «konsentrasjonssvikt» i andre parti mot tsjekkiske David Navara.

Knuste førsteplassen

Verdensmesterens første parti for dagen ble spilt mot turneringsleder Hans Niemann.

Den unge amerikaneren hadde en forbausende god førstedag med ti poeng av tolv mulige og seier mot andrerangerte Ding Liren.

Carlsen var likevel nådeløs i oppgjøret mot Niemann. De endte opp i en dynamisk stilling der begge hadde press, men en tabbe fra Niemann gjorde at Carlsen kunne styre inn en komfortabel seier.

Etter 36 trekk og rundt 30 minutters spill så det amerikanske ungtalentet seg nødt til å gi opp partiet.

Markerte seier med blomster

Carlsen fikk et andre parti på rad med hvite brikker mot tsjekkiske David Navara i runde seks.

Stillingen ble en strategisk duell der tsjekkeren satte opp en forsvarsmur på de mørke feltene.

I en tilsynelatende rolig stilling spilte Carlsen et tabbetrekk som sjokkerte Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

– Hæ? Hva er det Magnus driver med, utbrøt sjakkeksperten etter Carlsens tabbe.

Navara klarte å beholde fordelen og endte opp med et knusende angrep.

Tsjekkeren var tydelig fornøyd med egen prestasjon, og markerte seg ved å holde en blomsterbukett i gule og blå farger foran kamera.

Slo tilbake

Verdensmesteren greide å nullstille seg i parti syv mot Richard Rapport. Ungareren var pekt ut som en farlig konkurrent i forkant av turneringen, men var sjanseløs i møte med den norske 31-åringen.

Carlsen overrasket med en et svært uvanlig åpning, og stillingen gikk tidlig inn i ukjent territorium. 31-åringen utspilte Rapport i midtspillet og straffet ungareren for et spekulativt angrep.

I åttende og siste parti for dagen møtte Carlsen kinesiske Lei Tingjie med hvite brikker. Carlsen sto svært godt etter åpningen, men måtte jobbe for å dra seieren i land.

Etter to ferdigspilte dager ligger vietnamesiske Quang Liem Le på en klar førsteplass med 20 av 24 poeng, etterfulgt av Magnus Carlsen og Jan-Krzysztof Duda. Du kan se tredje dag av Champions Chess Tour: Charity Cup mandag på TV 2 Sport 2 eller TV2 Play fra kl. 17:30.

