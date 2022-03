– Har på en måte blitt et problem for Kreml

Et skriv som verserer på ukrainske nettsteder hevder at Russland planlegger å rekruttere fra Den russiske ungdomsarméen.

«På grunn av mangel på styrker til å fylle opp plassene i okkupasjonshæren vurderer Kreml-ledelsen muligheten for at mindreårige borgere kan delta i kampene for den russiske føderasjonen», hevder avdeling for etterretning ved Ukrainas forsvarsdepartement i et innlegg på Facebook.

Russland har tradisjon for å gi barn militær opptrening, og i 2015 ble Den russiske ungdomsarméen, Junarmija, stiftet. Medlemmene er barn fra 8-18 år.

Det er de eldste i denne gruppen at Ukrainske myndigheter hevder Russland nå planlegger å hente nye krefter fra.

– Fullstendig utelukket

TV 2 har snakket med Håvard Swane Bækken ved Forsvarets høgskole, som har sett på det Ukrainske myndigheter skriver om russernes angivelige planer.

– Gitt at det er ekte, så er det en utredning som kun ligger ute på ukrainske nettsider. Jeg finner den verken på offisielle eller uoffisielle russiske sider.

Han understreker at han tidligere har sett at en god del ukrainske kilder overdriver ekstremt i sin omtale av Junarmija.

Bækken har doktorgrad i Russland-studier og forsker nå spesielt på militarisme og militær-patriotisk oppfostring i Russland og Øst-Ukraina. Han sier det ikke er snakk om at små barn skal settes inn i krigen.

Junarmija Den russiske ungdomsarméen

Stiftet i 2015

Barn fra åtte år og oppover kan bli med

Støttet og finansiert av den russiske regjeringen ved Forsvarsdepartementet

Målet er å trene fremtidig arbeidskraft for de uniformerte styrkene



De lærer blant annet:

Å bli patrioter

Håndtere skytevåpen

Nasjonal og militær historie

– Nei, det er fullstendig utelukket. De blir ikke satt inn i krig, det var kun i siste fase av andre verdenskrig at barn ble brukt som soldater.

Slik han tyder dokumentet virker det ifølge ham som at det skal utredes hvorvidt 17 og 18 år gamle medlemmer av Junarmija kan brukes i krigen etter at de har avtjent verneplikten.

– Mange vernepliktige har blitt rekruttert som kontraktsoldater for å slåss i Ukraina, og det kan være et behov for å intensivere trening og rekruttering for å etterfylle behovet for 2022.

Problemer med rekrutteringen

Bækken forteller at Junarmija har én million medlemmer som driver med såkalt militærpatriotisk oppfostring.

– Nedre aldersgrense for opptak er åtte år, men det det nå er snakk om er å bruke de eldste til å få flere soldater til militærtjenesten, som de igjen rekrutterer soldater til krigen fra.

Videre forteller han at Russland, som mange andre land, har problemer med rekrutteringen til militæret, og at de sliter med å fylle rollene i hæren.

– Selv om befolkningen i spørreundersøkelser sier at de støtter hæren, så er de ganske motvillige til å avtjene verneplikten. Problemene knyttet til å ha nok vernepliktige og kontraktsoldater er en av grunnene til at Junarmija ble satt i gang.

Det pekes også på et slags skifte i den russiske befolkningen, hvor de yngre ser på systemet med nye øyne.

– Det er et markant generasjonsskille på hvem som følger statlige nyhetskanaler og militaristisk ideer og som er mest kritiske til Vesten og USA. Ungdommen har på en måte blitt et problem for Kreml. Derfor har de intensivert den militære oppfostringen.

Opprettelsen av Junarmija er blitt omtalt som Putins forsøk på å oppdra den unge generasjonen innen de vender seg mot ham.

– Problem med å etterfylle

Det er knyttet diskusjon til hvor tett knyttet opp til militæret Junarmijas undervisning er, men det er det russiske forsvarsdepartementet som lager deler av opplegget.

– Tanken er at de som får grunnleggende trening før de blir vernepliktige kan gå fortere videre i systemet. Slik at de kan settes inn i en krig mye tidligere.

– Har Russland et problem når det kommer til antall styrker?

– Det spørs hva slags planer de har for å eskalere med antall tropper. Det har vi ikke hørt så mye om. Men det er klart at tapstallene tyder på at de har mistet en vesentlig del av de troppene de har sendt inn, ikke bare falne, men også i skadde.

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor store tap partene har lidd på den snauen måneden som har gått siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Men både Nato og amerikanske myndigheter mener at tusenvis av russiske soldater er drept i Ukraina, tallet 7000 er nevnt som et estimat. I tillegg skal mellom 14.000 og 21.000 russiske soldater være skadd.

– Det er klart at de har et problem med å etterfylle. De har en stor stående hær, men de er plassert rundt omkring i Russland, så det er ikke sånn at de kan kaste inn alt i Ukraina.

– Ideologisk indoktrinering

Junarmija ble opprettet året etter at Russland annekterte Krim. Men Bækken tror ikke nødvendigvis at det var konflikten i seg selv som var bakgrunnen.

– Det ble stiftet etter at konflikten med Ukraina ble mer akutt. Men det er ikke enkelt å se at det er direkte derfor at det ble opprettet. Man kan lese det som en lang tendens tilbake på 2000-tallet, og i tillegg er det en gammel sovjetisk tradisjon.

– Hva er målet med organisasjonen?

– Det handler dels om det militære aspektet, og dels om sosialisering av barn. De har en idé om at militæret er et bra sted for å utvikle sunne verdier knyttet til dette konservative verdisettet som er rådende i Russland for tiden.

– Og så er det en idé om å sveise sammen Russland som én nasjon. Landet er multietnisk og man trenger noe som binder det sammen fordi det i utgangspunktet er uensartet og stort.

Bækken sier organisasjonen er lang fra noe man har i Norge.

– Det er veldig drøyt for oss nordmenn. Det er virkelig et enormt skille i kultur når det gjelder militarisme. De driver med militærpatriotisk oppfostring fra barnehagen. Det er snakk om ideologisk indoktrinering.