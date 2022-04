Vanligvis er det folk med ski på beina som ferdes i alpinanlegget på Storefjell. Men i dag er løypa ryddet. Nå er det nemlig biler som skal få kose seg i snøen – og ingen hvilken som helst biler, heller.

Autocenteret Fjeldstad i Holmestrand har samlet en god bunke av kundene sine for første gang siden covid-pandemien begynte å herje.

– Vi har hatt lyst å gjøre noe slikt med kundene våre lenge. Nå åpnet det seg endelig en mulighet, forteller markedsansvarlig Trine Fjeldstad.

Sånn har det seg at det plutselig befinner seg over 20 luksus-SUVer i bakken, denne dagen. Bak rattet i en av dem sitter jeg – lykkelig uvitende om at jeg snart få en skikkelig støkk.

Kunder i kø

Autocenteret Fjeldstad har spesialisert seg på Mercedes G-klasse. En bil som virkelig er noe helt for seg selv. Den har vært på markedet helt siden 1979. Første generasjon holdt koken helt til den ble erstattet i 2018.

Den nye byr på mer av alt. Lassevis av luksus – samtidig som offroad-egenskapene er ytterligere spisset.

Helt siden lanseringen har etterspørselen etter den nye "børstraktoren" vært skyhøy. Og ikke bare i utlandet. Også i Norge står kundene i kø for å sikre seg den ikoniske bilen.

Mye vil ha mer

Den råeste utgaven Mercedes tilbyr er AMG-modellen – som har hele 585 hestekrefter. Men for noen er ikke det nok. Da kan man ta kontakt med forhandleren i Holmestrand – som er landets eneste offisielle Brabus-tuner. Brabus byr på mer effekt – og på Storefjell er det sju Brabus-tunede G-klasser – med 700 hestekrefter!

– Vi ser at interessen for dette bare øker. Vi ble faktisk årets Brabus-forhandler i verden i 2020 – og fikk nettopp bekreftet at vi fikk samme prisen i 2021. Det er ganske sprøtt – for en liten forhandler i Holmestrand, forteller Fjeldstad fornøyd.

Kundene går skikkelig mot strømmen – selger som aldri før

Det var en ganske heftig samling av biler på Storefjell, i forbindelse med Autocenteret Fjeldstad sitt kundearrangement.

Så smeller det ...

Vi låner den ene av Brabus-bilene - for å se hva som er så fascinerende med dette konseptet.

Vi kan raskt slå fast at den har mer enn nok krefter og grep til å suse oppover bakken. Selv bratthenget på toppen er ingen match. Og tro meg, det er ikke mange biler som ville holdt følge med en Brabus 700 oppover her! Super-G får en ny betydning.

Utover formiddagen, etter mange turer opp og ned i bakken, begynner imidlertid forholdene å bli mer utfordrende. Det er dype spor, tett tåke og mindre og mindre grep.

Løsningen på det er mer gass, får vi beskjed om. Vi er ikke vonde å be.

Men på siste turen mot toppen, smeller det plutselig skikkelig ... Hva som skjer ser du klippet øverst i denne artikkelen.

