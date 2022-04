Jeep Wrangler er et bilikon som har bygget ryktet sitt på ekstreme offroad-egenskaper – og et lett gjenkjennelig design.

I Norge har den alltid vært en nisjemodell – som ikke mange har unnet seg. Det handler naturligvis mye om avgifter.

Men nå er endelig Jeep godt i gang med å elektrifisere modellene sine, de også. Det er gode nyheter for salget i Norge. Compass og Renegade var først ute – nå har også storebror Wrangler føyet seg inn i rekken. Nykommeren heter 4Xe.

Det store spørsmålet for mange er nok om den elektrifiserte drivlinjen og batteripakken påvirker kjøreegenskapene utenfor allfarvei.

Tre motorer

At Wrangler med dieselmotor er nærmest ustoppelig i terrenget har vi erfart tidligere. Nå er det satt inn en relativt stor batteripakke på 17,3 kWt – og to elmotorer jobber sammen med en 2-liters, firesylindret bensinmotor.

På papiret ser det lovende ut. 4Xe er betydelig sterkere enn utgaven med dieselmotor. 380 hestekrefter og et voldsom dreiemoment på 637 Nm har du tilgang til.

De to elmotoren bidrar til mye bunndrag – og 0-100 km/t-tid på bare 6,5 sekunder. Det er en ny verden for Wrangler.

Batteripakken er dessuten plassert under baksetene, og en har klart å beholde bakkeklaringen på hele 28,5 centimeter.

Jeep: – Dette er mer enn bare en bil!

På bilutstillingen i Los Angeles fikk vi være med ladbare Wrangler på en kunstig offroad-løype. Men vi skal gi den en utfordring som er mer relevant for norske forhold.

Råeste på offroad

Vi har for øvrig fått Rubicon-utgaven. Det er den som er aller best spekket for å komme seg fram over alt. Inkludert her er blant annet differensialsperrer både foran og bak, ekstra lavt giret lavgirserie, eget offroad-kamera og mulighet for å koble fra Sway bar.

Sistnevnte har du kanskje aldri hørt det. Men Sway bar er rett og slett et stabilisatorstag som går på tvers av bilen – som i utgangspunktet hindrer krenging. Men når du skal kjøre offroad, kan det være greit å mykere chassis – og Jeep har derfor gjort det mulig å koble den fra.

Alt dette gjør at du skal kunne kjøre rimelig heftig offroad – uten å bekymre deg for å bli sittende fast.

PS: Rekkevidden på strøm er 45 kilometer – og dermed godt under kravet for fullt fritak for avgifter. Som personbil koster denne rundt én million kroner.

Testløype i Los Angeles

Vi har tidligere fått kjøre en Wrangler 4Xe på en kunstig offroad-løype på bilutstilling i Los Angeles. Representantene der lovet oss at den skulle være akkurat like kapabel som modellen med dieselmotor.

Men det er nå en gang slik at disse testløypene på offisielle eventer er skreddersydd til bilen. Jeep har full kontroll på alle vinkler, hellinger og motbakker. Vi synes Wrangler fortjener en skikkelig utfordring. For eksempel en alpinbakke!

Så her står vi da, i bunnen av alpinbakken på Storefjell – som for anledningen er sperret – klare for å se hva Wrangler 4Xe har å by på i dyp snø og bratte bakker. Dette blir heftig – og du kan se hvordan det går i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Folk gjemmer seg nesten når du kommer kjørende!

