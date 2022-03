Melding om snøskred i Finnmark

Politiet melder på Twitter at det har gått et snøskred i Talvik. Det er uklart om noen er tatt av skredet, men det er i nærheten av en snøscooterløype.

Sea-King, mannskap fra brannvesenet og norske redningshunder er sendt ut for å sjekke om det er noen som er tatt av skredet.

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Tarjei Leinan Mathisen, opplyser at man ikke har grunn til å tro at noen er tatt av skredet, men det sendes ut mannskap for å være på den sikre siden.

– Det er ikke et spesielt stort skred, men vi tar det alvorlig, sier Mathisen.