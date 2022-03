Dobbelt norsk da Kristoffersen sikret seg seieren i slalåmcupen sammenlagt

Sjekk alle resultatene her

Henrik Kristoffersen trengte å komme på pallen i Meribel for å sikre seg seieren sammenlagt i slalåmcupen denne sesongen foran Manuel Feller og Lucas Braathen. Kristoffersen ble nummer to, og sikret seg dermed «slalåmkula» i pokalskapet.

Atle Lie McGrath vant rennet 37 hundredeler foran Henrik Kristoffersen. Dermed ble det dobbelt norsk i verdenscupavslutningen i slalåm. Manuel Feller ble nummer tre.

– Jeg har faktisk ord nå. Det er den tøffeste omgangen jeg har kjørt i mitt liv. Jeg var så nervøs, det var mye på spill. Jeg hadde ikke noen kule å kjempe om, men det var gode plasseringer å kjempe om. Jeg kom fra seier i forrige renn, og følger opp med en ny. Det er helt eksepsjonelt, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det eneste kjipe i dag er at Lucas ikke stod oppe der sammen med meg, sa Atle Lie McGrath til TV 3 etter seieren.

– Det å komme inn med grønne lys, var helt utrolig. Jeg var så sliten at jeg ikke klarer å feire, sa han videre.

Kristoffersen: – Et renn for mannfolk

Henrik Kristoffersen var selvsagt fornøyd med andreplassen som sikret ham slalåmkula sammenlagt.

– Det er bare ta hatten av for Atle, det var et renn for mannfolk i andreomgang med de forholdene og det løpesettet. Han viser hvor god han er på ski. Men jeg tror jeg hadde vært der jeg og, uten den feilen mot slutten der, for å være ærlig. Det var nok ikke alderen, for jeg er ikke så gammel. Men jeg er sliten, sa Kristoffersen til TV 3.

Lucas Braathen, som ledet før finaleomgangen, tapte for mye fart og endte på en 11. plass, 1,22 bak vinneren Atle Lie McGrath. Timon Haugan, Alexander Steen Olsen og Sebastian Foss-Solevåg endte på henholdsvis 6.-, 16.- og 22.-plass.

Marco Odermatt (Sveits) ble overlegen vinner av den totale verdenscupen. Han vant også trofeet i storslalåm.

Norge har dominert slalåmen etter OL, med to seire hver til Kristoffersen og Lie McGrath. Braathen og Foss-Solevåg har også vunnet renn denne sesongen.

Kristoffersen er eneste nordmann som har vunnet slalåmcupen de siste 20 åra. Det gjorde han i 2016, 2020 og i år. Kjetil André Aamodt vant tilbake i 2000, som først nordmann noensinne.

De norske alpingutta har gjort det godt denne sesongen. Alexander Aamodt Kilde vant både utfor- og super-G-cupen. I sammenlagten måtte han derimot se seg slått av sveitsiske Marco Odermatt. Kristoffersen ble treer.

Strålende utgangspunkt

De norske alpinistene dro til med strålende kjøring i førsteomgangen i verdenscupavslutningen i slalåm. Lucas Braathen ledet med fem hundredeler foran Henrik Kristoffersen. Atle Lie McGrath hadde 21 hundredeler opp til lederen.

– Jeg ville lage et show. Henrik satt standarden, og jeg måtte følge opp, og det gjorde jeg, slo Lucas Braathen fast til TV 3 før finaleomgangen.

Clément Noël (Frankrike) var den beste ikke-nordmann på fjerdeplassen med 45/100 svakere tid enn tetmannen. I finaleomgangen kjørte den olympiske mesteren ut, og klarte dermed ikke å tukte de norske.

Atle Lie McGrath, som altså lå på tredje etter første, holdt på å kjøre ut i toppartiet, men holdt farten oppe. Han kjempet seg ned og tok en foreløpig ledelse. Han passerte målstreken 77 hundredeler foran Manuel Feller.

Henrik Kristoffersen sikret seg pallplassen han trengte for å vinne slalåmcupen sammenlagt. Han ble nummer to, 37 hundredeler bak McGrath.

Braathen kunne snyte dem begge for seieren, men sviktet da det gjaldt som mest og viste tydelig sin skuffelse etter rennet.