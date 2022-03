Bilen raste inn i karnevalet: – Plutselig lå døde kropper på bakken

LA LOUVIERE/OSLO: Giuseppe Chiarelli hørte et brak og snudde seg. – Da så jeg en bil som kjørte over folk. Jeg løp mot bilen som en refleks, men så brøt jeg sammen, sier Giuseppe.

Giuseppe Chiarelli var med i karnevalsfølget som ble påkjørt av en bil i Belgia ved fem-tiden søndag morgen. Minst seks personer er døde, 12 er alvorlig skadd og 27 er lettere skadd. En av de drepte er et barn.

– Vi lo og stemningen var som den pleier å være under karneval. I løpet av få sekunder snudde alt og det lå døde kropper på bakken, forteller han tydelig preget.

Bilen skal ha hatt høy fart idet den traff folkemengden, og føreren er nå pågrepet. Ifølge allmennkringkasteren RTBF dreier det seg om to personer i tretti-årene som var på flukt fra politiet. Bilen kjørte inn i karnevalsgruppen under en politijakt.

– Så ut som en krigsscene

Naboen Luciano Bado og Giuseppe står utenfor politisperringene inn til Rue des Canadiens. Pene mursteinshus ligger på rad og rekke. Midt i gaten på to steder er plasttelt stilt opp for å skjerme de omkomne.

Luciano får foreløpig ikke komme inn igjen til huset sitt, hvor kona og barna fortsatt er. Folk kommer stadig til og snakker stille sammen. Mange som bor i husene rundt står i hagene sine og prater i mobiltelefon.

– Det så ut som en krigsscene, eller kanskje mer et terrorangrep, som det som skjedde i Nice i 2016, sier Giuseppe, som jobber med transport på et sykehus i nærheten.

Flere av de omkomne jobbet på samme sted, og han kjenner særlig en av dem godt.

– Karnevalet vil aldri bli det samme igjen. Dette er et drama, sier han og naboen Luciano.

Også han har jobbet på sykehuset. Mange av de som bor i det stille og rolige strøket jobber på sykehuset, og kjenner hverandre.

Tradisjonsrikt karneval

Karnevalet i den lille byen Strépy-Bracquegnies, som er en del av kommunen La Louviere, gikk av stabelen denne helgen. Tradisjonen er at deltagerne blir hentet hjemme sent på natten og går samlet ned til sentrum av byen. Kommunen ligger en førti minutters kjøretur sør for Brussel.

En gruppe på mellom 150 og 200 personer gikk fra hus til hus i gaten og hentet folk. De som deltar på karnevalet kalles «Gilles» på fransk. Også barn var med på festen.

Søndag morgen samlet folk seg i sentrum av byen, mellom karuseller og boder fra det omreisende tivoliet, som har hyrt inn for karnevalet.

Kostymene er spesielle for denne byens karneval. Barn i hvite parykker og lange rosa sløyfer og bånd satt på armen til sine foreldre, eller gikk ved siden av dem. Senere på dagen ble karnevalet avlyst.

KOSTYMER: Kostymene er en del av den tradisjonsrike karnevalsfeiringen. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB

Bilfører avhørt

Giuseppe fikk bare et glimt av bilen og sjåføren. Sjåføren fortsatte videre og skal ha blitt arrestert da han kjørte inn i en fasade. Han ble avhørt i morgentimene, men motivet for hendelsen er ikke kjent.

– Denne typen mennesker fortjener ikke å leve, sier Luciano Bado og mener noe har gått galt i samfunnet når slike ting kan skje.