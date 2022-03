Dennis Hauger fikk ikke start på bilen: – Det er helt krise!

Det norske Formel 2-håpet Dennis Hauger skulle ha startet som nummer 15 på lørdagens sprintløp i Bahrain etter en trøblete kvalifisering fredag.

Men like før start fikk han ikke start på bilen, og han måtte ha hjelp og starte i pit lane. Dermed måtte han kjøre ut sist som nummer 22 etter å ha fikset motortrøbbelet.

– Når motoren stopper på disse bilene, så kan de ikke starte igjen av seg selv. Da må de ha starthjelp, poengterte Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Det var utrolig uflaks for Dennis at dette skjedde rett før hovedløpet. Det var rett og slett helt krise for ham, sa han.

