Kjendiser vitner i Johnny Depps rettssak

Etter å ha blitt anklaget for vold gjentatte ganger, har skuespiller Johnny Depp (58) stått i hardt vær i en årrekke.

Spesielt i 2016 toppet det seg, da han og ekskona, Amber Heard (35), gjennomgikk en kaotisk skilsmissestrid som blant annet involverte anklager om avføring i senga og voldelige kast av vodkaflasker.

Det hele endte med forlik i 2017, men tok seg opp igjen to år senere da Depp saksøkte Heard for ærekrenkelse.

Elon Musk og James Franco på vitnelisten

Nå skal de tidligere ektefellene opp i retten igjen for å avgjøre hvem som har ærekrenket hvem. På listen over vitner står en rekke Hollywood-stjerner, ifølge TMZ.

Blant andre Elon Musk og James Franco befinner seg på Heards vitneliste, etter at Depp påsto at hun har hatt affærer med de begge under ekteskapet deres.

SKAL VITNE: Skuespiller James Franco og günderen Elon Musk

I tillegg skal skuespiller Ellen Barkin og representanter for store selskaper som Disney og Warner Bros stå på listen over Heards vitner. «Marvel»-stjernen Paul Bettany skal visstnok vitne på Depp sin side, skriver TMZ.

Søkte om skilsmisse året etter bryllupet

Korrespondanse mellom Heard og kollegaer som Jason Momoa, James Wan og Zack Snyder skal også avdekkes, i tillegg til e-postkorrespondanse mellom Depp, J.K. Rowling og Jack White.

Johnny Depp og Amber Heard møttes under innspillingen av komedien «The Rum Diary» fra 2011. I 2015 giftet de seg i Los Angeles, før Heard søkte om skilsmisse året etter. Skilsmissen ble ikke offisiell før i 2017, etter en lang rettssak.

Tidligere har Depp vært i et 14 år langt forhold med den franske sangeren og modellen Vanessa Paradis (49). Sammen har de to barn, Lily-Rose (22) og Jack (19). Depp og Paradis har beholdt vennskapet etter at de gikk fra hverandre, og Paradis har også vist støtte til eksen under de tidligere rettssakene.