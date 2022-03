Belgisk avis: Fire døde etter at bil kjørte i folkemengde

Ifølge ordfører Jacques Gobert er minst fem mennesker drept og mange flere såret etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i belgiske La Louvière . «En katastrofe», kaller han det.

Ifølge ordføreren ble minst fire mennesker drept, inkludert et barn, og mange mennesker ble skadet.

Det skriver blant annet den belgiske TV-kanalen RTL. Det ble først meldt at fem var døde, men tallet ble senere nedjustert til fire.

Bilen skal ha kjørt i høy fart mot en folkemengde, og akselerert etter den traff folkemengden. Hendelsen fant sted rundt klokken 05.00 i morges.

Ifølge Het Laatste Nieuws er 12 alvorlig skadd som følge av hendelsen, og rundt 20 lettere skadd.

Føreren av bilen skal være pågrepet, og årsaken til at den kjørte i folkemengden er ikke klar. Ifølge allmennkringkasteren RTBF dreier det seg om to ungdommer som var på flukt fra politiet, og sammenstøtet skjedde under en politijakt.

Folkemengden forberedte seg til den tradisjonsrike karnevalsdagen.

Belgias innenriksminister, Annelies Verlinden, uttrykker sin kondolanse til de dreptes pårørende på Twitter.

– Det som skulle være en vennskapelig fest ble til en tragedie. Vi følger situasjonen nøye, skriver hun.