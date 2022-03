Surrogatibabyer er krigsfast i Kyiv

Noen av babyene er kun noen få dager gamle. Spedbarna blir tatt godt vare på, men fra tid til annen trenger lyden av eksplosjoner ned i kjelleren.

Babyene venter på at utenlandske foreldre skal kunne reise til det krigsherjede landet og ta dem med hjem.

Ukrainske styrker prøver å stanse den russiske framrykningen mot hovedstaden. Mange sykepleiere er dermed hindret i å reise til og fra sine hjem i forstedene.

Våger seg knapt utendørs

– Nå blir vi her for å bevare våre og babyenes liv. Vi gjemmer oss her for bombingen og denne forferdelige elendigheten, sier Ljudmilia Jasjtsjenko, en 51 år gammel sykepleier.

Hun sier de tar en tur utenfor i løpet av dagen for å få litt frisk luft, men at de ikke tør å være ute for lenge. Hun bekymrer seg også for sine egne barn – begge sønnene hennes på 22 og 30 år kjemper for å forsvare landet sitt.

Utmattelsen er konstant.

– Vi sover nesten ikke i det hele tatt. Vi jobber hele døgnet, sier Jasjtsjenko.

KJELLER: En kjeller er tatt i bruk for å ta vare på barna. Foto: Rodrigo Abd / AP Photo / NTB

Surrogatindustri

Ukraina har en blomstrende surrogatindustri og er et av få land som tillater tjenesten for utlendinger. Disse babyenes foreldre bor i Europa, Latin-Amerika og Kina.

Jasjtsjenko vil ikke si hvor mange foreldre som har kommet for å hente barna sine, hvor mange spedbarn som fortsatt venter, eller hvor mange flere surrogatmødre som forventes å føde snart.

Det er rikelig med mat og babyutstyr for å ta vare på de nyfødte, men sykepleierne håper og venter på at de nyfødte skal bli hentet en gang – akkurat som de venter på at krigen skal ta slutt.