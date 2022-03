Lokale kilder: Innbyggere i Mariupol tvangssendes til Russland

Innbyggerne i den krigsherjede byen blir fraktet til russisk territorium, melder myndighetene i byen.

Innbyggerne tas med til leire der russiske styrker sjekker telefoner og dokumenter, skriver byrådet. Deretter sendes de til russiske byer langt unna. Meldingen er gjengitt i flere medier, blant annet hos The Guardian.

Søkte tilflukt

Pyotr Andryuschenko, som jobber for byens ordfører, anklaget russiske styrker for å ta med seg «mellom 5000 og 4500 Mariupol-innbyggere med makt over grensen til Taganrog» uten at de fikk med seg passene sine. Dette er gjengitt hos The New York Times.

Han sier videre at tusenvis av mennesker hadde søkt tilflukt i et idrettsanlegg i sentrum, og at det er disse som blir fraktet til Russland.

Andre Mariupol-innbyggere har mottatt meldinger fra venner og naboer om at de blir tatt med over grensen uten at de har samtykket til det. Eduard Zarubin, en lege som forlot byen onsdag, sier at han har vært i kontakt med tre familier som har blitt tatt med til Taganrog med makt av russiske soldater.

– Nå går russerne gjennom kjellerne, og hvis det er folk igjen der, tar de dem med til Taganrog med makt, sa Mr. Zarubin (50) til avisa.

I ett tilfelle oppga han at hele familien til en av vennene hans ble tatt med, og familien til en av hans brors venner.

Ukraina forbyr prorussiske partier og blokkerer medier

Samtidig som at russiske styrker tilsynelatende henter ut ukrainere ved tvang, har Ukrainske myndigheter satt i gang strenge tiltak når det gjelder flyten av informasjon.

Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd forbyr arbeidet til prorussiske politiske partier så lenge krigslovene er på plass i landet.

President Volodymyr Zelenskyj kunngjorde tiltaket i en videotale.

– Aktivitetene til de politikerne som er rettet mot splittelse eller sammensvergelse, vil ikke lykkes, men vil få en kraftig respons, sa Zelenskyj, ifølge avisen Ukrainska Pravda.

Blant de berørte partiene er Opposisjonsplattformen – For livet og Opposisjonsblokken, som er representert i nasjonalforsamlingen.

De i alt elleve forbudte partiene anses enten som euroskeptiske, antiliberale eller prorussiske. Zelensky sa at Ukrainas justisdepartement er beordret til å implementere sikkerhetsrådets beslutning.

Om lag 1.500 medier som sprer russisk propaganda, har blitt blokkert i Ukraina siden starten av Russlands invasjon.

– De blokkerte kanalene hadde et estimert publikum på 15 millioner personer, opplyser politiet til nyhetsbyrået Interfax Ukraina, ifølge BBC.

I tillegg er 3.178 publikasjoner som forsvarer krigsforbrytelser og drapet på sivile, fjernet.

Politiet sier kanalene og publikasjonene har blitt blokkert og fjernet etter klager fra ukrainske nettbrukere via Telegram-kanaler opprettet av cyberpolitiet.

Hardt rammet by

Mariupol har vært utsatt for harde angrep, og har vært innesperret av russiske styrker over lengre tid. Det har flere ganger blitt forsøkt, med varierende hell, å evakuere sivile samt sende inn forsyninger via humanitære korridorer.

Lørdag morgen ble det meldt om gatekamper i sentrum av byen. Så sent som lørdag kveld ble det meldt om at enda 4100 personer var evakuert gjennom humanitære korridorer.

Ifølge The Kyiv Independent skal flere av de evakuerte ha ankommet Manushi og Melekin, der det ikke er mat eller forsyninger.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier beleiringen av Mariupol vil gå inn i historien som det han omtaler som krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

– Å gjøre dette mot en fredelig by, det som okkupantene gjorde, det er en type terror som vil bli husket i århundrer, sa Zelenskyj i en videotale tidlig søndag morgen.