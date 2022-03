Endelig skal gullkalven klatre mot verdens beste

Se 1. etappe av Catalonia rundt på TV 2 og Play fra kl.15.00!



Mandag starter et nytt kapittel i eventyret Uno-X Pro Cycling Team. For første gang deltar de i et etapperitt på WorldTour-nivå.

Det norske profflaget har vist at de så til de grader har tatt nivået i endagsrittene de har fått innpass i. Offensiv og god lagkjøring, samt at Rasmus Fossum Tiller har levert jevnt og stabilt på et høyt nivå, har gitt dem en rekke habile plasseringer. Med litt mer marginer og riktigere valg, kunne det også vært enda bedre.

Men dette er første gang de skal konkurrere i fjellene på WorldTour-nivå. De har selvsagt kjørt tøffe etapperitt tidligere, men ikke i et felt med såpass stor bredde blant rytterne med høyt nivå. Det er også andre type ryttere som skal i aksjon nå enn i klassikerne de har kjørt. Nå skal klatrerne slippes løs.

Dette rittet er veldig viktig for Uno-X av flere grunner. De må vise at de har noe på dette nivået å gjøre. De har et lag med mange gode klatrere som alle har gode resultater fra ritt med tøffe løypeprofiler. Dette er derimot et steg opp, men de har potensial i laget, og opplegget inn mot rittet har vært svært profesjonelt.

Den siste uken har rytterne vært i området og rekognosert og alt er optimalisert. Det må til for at de skal lykkes her – alt må nemlig klaffe.

Uno-X må også vise at de er attraktivt lag som fortjener invitasjon til de store rittene. De har klart det med brosteinsklassikerne gjennom imponerende kjøring i fjor, noe som har betalt seg i wildcards til alle de største klassikerne i år.

Allerede denne sesongen har de vist seg frem i kupert terreng. Spesielt Tobias Halland Johannessens prestasjoner i Etoile de Besseges har blitt lagt merke til. Etappeseier på kongeetappen og tredjeplass i sammendraget var uhorvelig sterkt. Johannessen fikk allerede i fjor sykkelverdens øyne rettet mot seg med en strålende sesong som kulminerte i sammenlagtseier i ungdommens Tour de France, Tour de L’Avenir.

Forventningene til ham er skyhøye. Spørsmålet er hva 22-åringen fra Drøbak kan få til på WorldTour-nivå?

Johannessen er uten tvil et av sykkelsportens største talenter. Catalonia rundt passer ham meget bra. Spesielt etappene med småkuperte avslutninger, som den første og den siste, er det rimelig å forvente at han kjemper i toppen. I Besseges imponerte han i en bakkespurt på en drøy kilometer, der han kun ble slått av Bryan Coquard og Mads Pedersen.

Det er også to knalltøffe fjellavslutninger i Catalonia. Der er jeg svært spent på å se hva han får til. Hvordan klarer han seg når det kjøres hardt over tid i lange, slake bakker? For første gang skal vi se norsk sykkelsports gullkalv mot verdens beste syklister i lange fjell.

Samtidig som Catalonia rundt på mange måter blir et «sannhetens øyeblikk» for Uno-X, i den forstand at de nå har forberedt seg optimalt og skal klatre på et nivå de ikke har møtt før, så må vi heller ikke glemme at dette bare er starten. Prosjektet til Uno-X er langsiktig, og Johannessen og de andre talentene i Uno-X har mange år å utvikle seg på, og mange år igjen før de forhåpentligvis er på sitt beste.

Kanskje er det for optimistisk å forvente at Johannessen skal være med inn på fjelletappene og kjempe om topp 10-plasseringer i sammendraget, men potensialet er der. Vi skal i hvert fall forvente at Uno-X viser seg frem, er offensive og plukker med seg gode resultater og opplevelser de kan bygge videre på.

Som sagt blir dette et nytt kapittel for Uno-X, og for min del kanskje det mest spennende kapitlet. Det er lite Sykkel-Norge ønsker seg mer enn ryttere som kan hevde seg helt i toppen i kuperte etapperitt, og på lengre sikt, treukersritt, og kanskje får vi se dette allerede denne uken.