Helseminister Ingvild Kjerkol er ikke ansvarlig for at vi har kommet i denne situasjonen, men hun har en unik mulighet til å snu utviklingen før det er for sent

Det foregår et barselopprør i hele landet. Både kvinner og menn, legfolk og helsepersonell, tar et oppgjør med nedbyggingen av barselomsorgen og sier at nok er nok.

Over 12 000 har stilt seg bak Barselopprørets ti krav for en bedre barselomsorg. Førstkommende tirsdag skal underskriftene overrekkes til helseminister Ingvild Kjerkol. Helseministeren har tidligere avvist at det er en barselkrise i Norge. Vil helseministeren lytte til Barselopprøret?

Dagens barselomsorg

I Norge i dag består barselomsorgen av et opphold på sykehuset av ulik lengde og med varierende kvalitet på tilbudet, et hjemmebesøk av jordmor som kun 40 % av de nybakte mødrene får, og en seksukerskontroll hos fastlegen eller jordmor som for mange ikke rommer mer enn å få resept på prevensjonsmiddel.

Oppfølgingen av kvinner etter fødsel er svært mangelfull og svarer ikke på det behovet kvinner har. For å gjøre vondt verre går utviklingen i retning av at tilbudet skal svekkes enda mer. Stadig flere kvinner skal sendes hjem fra sykehuset innen 24 timer etter fødsel, og det til kommuner som ikke har gode nok tilbud til dem.

Hvorfor ti krav?

Kvinner trenger bedre barselomsorg som ivaretar både den fysiske og mentale helsen, og vi som samfunn har alt å vinne på at kvinner går styrket inn i morskapet. Vi er nødt til å gjøre endringer. Derfor har Barselopprøret formulert ti krav til bedre barselomsorg som kan omsettes til konkret politikk hvis det er vilje på Stortinget.

Nok penger, nok folk og nok plass

De tre første kravene er strukturelle. Forutsetningen for en god barselomsorg er nok penger, nok folk og nok plass. Uten at disse tre er på plass, er det ikke mulig å styrke og bedre barselomsorgen. I dagens situasjon går innsparing og budsjettkutt utover kvaliteten på barselomsorgen, og finansieringsmodellen er slik at arbeidet som gjøres på barsel, ikke genererer inntekter til sykehuset, og barsel er det første stedet det kuttes for å spare.

På barsel jobber det stadig færre jordmødre og barnepleiere. Disse er erstattet med studenter og sykepleiere som ikke har den nødvendige kompetansen for å gi en faglig forsvarlig barseltilbud. I tillegg er det ofte så lite plass på sykehuset at partner ikke kan være til stede etter fødsel, men må reise fra mor og barn.

Vi trenger en ny finansieringsmodell som sikrer kvalitet i barselomsorgen, en bemanningsnorm og en faglig standard for hvem som jobber på barsel, samt sykehus med nok plass til å gi en familievennlig barselomsorg som inkluderer partner i større grad enn i dag. Derfor er våre første tre krav nok penger, nok folk og nok plass.

Seks måter å bedre tilbudet på

De seks neste kravene er tiltak som vil bidra til rask bedring av barseltilbudet når de kommer på plass. Tre av kravene handler om å styrke retten til tilbud som kvinner egentlig skal få i dag, som opphold på sykehus som er tilpasset deres og spedbarnas behov, rett til jordmorbesøk 1–3 dager etter hjemreise og å sikre retten til kvalifisert ammeveiledning og anerkjenne det som nødvendig helsehjelp.

De tre neste kravene handler om å utvide tilbudet som finnes i dag. En fødsel er en stor livsbegivenhet og svangerskap, fødsel og barsel er en stor påkjenning for kroppen. Derfor må vil sikre at vi gir kvinner et tilbud som ivaretar deres fysiske og mentale helse bedre enn i dag.

Derfor krever vi at kvinner skal få en samtale om fødsel med noen som var til stede når de selv er klar for det, gratis sjekk og opptrening hos fysioterapeut eller annen kvalifisert behandler, samt mulighet til å gjennomføre seksukerskontrollen hos jordmor. Seksukerskontrollen skal dekke mye, så det må settes av en dobbelttime, og kvinner skal få innkalling i stedet for å måtte bestille timen selv.

Retten til å ikke føde alene

Det som skjedde under pandemien, hvor kvinner ble tvunget til å føde alene og partnere satt på parkeringsplasser og ventet på aktiv fødsel, kan aldri skje igjen. Retten til å ha med seg en støtteperson i møte med helsevesenet er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven, men erfaringene fra de siste to årene viser oss at den står ikke sterkt nok.

Vi krever at kvinners rett til å ha med seg den støttepersonen de selv velger før, under og etter fødsel, nedfelles i norsk lov. Denne retten bør inngå i en ny lov som omfatter svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen slik Lisa Eian, styremedlem i Barselopprøret, tok til orde for på Kvinnedagen i VG.

Det er en barselkrise

Helseminister Ingvild Kjerkol har avvist at det er en barselkrise i Norge i dag, og kaller det for en bemanningskrise. Vi er uenige i dette, og det å skaffe nok kvalifisert personale på barselavdelinger og helsestasjoner, vil ikke løse alle problemene vi står overfor i dag. Vi er nødt til å bygge ut et barseltilbud som klarer å ivareta nybakte mødres fysiske og mentale helse. I dag er man i altfor stor grad avhengig av flaks for å få den hjelpen og støtten man trenger.

Hva kan vi gjøre nå?

Helseminister Ingvild Kjerkol er ikke ansvarlig for at vi har kommet i denne situasjonen, men hun har en unik mulighet til å snu utviklingen før det er for sent. Det første hun må gjøre er å lytte til kvinnene og anerkjenne situasjonen. Så kan vi jobbe sammen for endringer. Vi har ti konkrete forslag vi kan starte med.

Vi har ikke tid til å vente på en ny Stortingsmelding. Vi vil ha bedre barsel nå!

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no