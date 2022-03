Stavguttas rekorder tilsvarer 9,95 på 100 meter

I skyggen av Jakob Ingebrigtsen er det stavsprang som er den store norske øvelsen i innensdørs-VM.

Med to mann direkte kvalifisert for finalen, er Norge på linje med USA og andre friidretts-stormakter.

– Jeg tror den duellen vi har hatt mot hverandre i vinter er en av grunnene til at vi begge presterer så bra, sier Pål Haugen Lillefosse, til TV 2.

Rekordras

Etter en vanvittig uke i januar, satte bergenseren først ny norsk rekord på et stevne i Sverige med 5.81. Tre dager senere svarte Sondre Guttormsen med å ta rekorden tilbake med 5.82.

– Vi har vel stort sett hoppet annen hver helg gjennom vinteren. Og da jeg satte rekorden min, så sto vel den bare så vidt i tolv timer, ler Guttormsen.

For Lillefosse var kjapp å ta tilbake den lydende norske rekorden innendørs på 5.83. Omregnet i friidrettens egne tabeller tilsvarer de sterke stavresultatene en 100 meter-tid på 9,95.

– Nivået i stav er høyere enn noen gang. Det er vel to mann som har hoppet over 6,05 i år. Så er det tett bak der også, sier Guttormsen, som kommer rett fra USA der han vant det prestisjetunge amerikanske universitetsmesterskapet (NCCA) forrige helg.

LIllefosse er stolt over at det er to nordmenn som kvalifiserte seg direkte til VM-finale blant de tolv beste i verden.

– Kravet for å komme til VM innendørs er jo høyere enn noen gang. Faktisk høyere enn det var for å komme til OL i fjor. Så det er fantastisk at vi er to nordmenn blant de 12-13 som får hoppe her, sier han.

Venner og konkurrenter

Siden Guttormsen studerer i USA, blir det lite daglig trening med Lillefosse.

– Det blir litt rundt mesterskap og på sommeren. Og selv om vi konkurrere på hver vår side av verden, så konkurrere vi likevel mot hverandre på hvor høyt vi kan hoppe, sier Guttormsen.

Men selv om de ikke sees så ofte, så har de kjent hverandre og vært konkurrenter i lang tid.

– Ja, ja. Vi har kjent hverandre siden vi var 12 år gamle. Så konkurrert har vi gjort mye. Det er gøy det, sier Lillefosse.

– Men dere er venner?

– Nei, spøker Guttormsen.

– Joda vi er det. De som driver med stavsprang har liksom et skjebnesfelleskap. Vi reiser rundt med stavene våre, og vi er ofte sammen før og etter konkurransene.

Og selv om ambisjonene om et godt resultat er til stede, så innrømmer de at den interne duellen også betyr mye i VM-finale.

– Hva er ambisjonene?

– Det er å ta denne norske rekorden blir viktig da. Hvilken plassering jeg får kan jeg ikke tenke så mye på, smiler Guttormsen, og ser på Lillefosse.

– Han bryr seg ikke resultatet så lenge han slår deg, Lillefosse?

– He, he. Det var denne konkurransen igjen, he, he. Nei, jeg tenker egentlig mest på meg selv. Hvis jeg greier å hoppe opp mot persen min så skal jeg være fornøyd.