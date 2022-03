Oilers lekte seg til semifinale etter fire strake: – Gigantiske favoritter til å ta «bøtta»

Ringerike – Stavanger Oilers 1-5:

I Stavanger er de stinne av selvtillit, med god grunn. Serievinneren er storfavoritt til å vinne sluttspillet.

Lørdag kveld spaserte Oilers seg til 5-1-seier over Ringerike i kvartfinalen. Laget ledet 3-0 allerede etter første periode. Først sendte Greg Mauldin Oilers i ledelsen etter powerplay, før Steinar Andreas Klavestad doblet.

På tampen av perioden satte Greg Mauldin sin andre for dagen da han satte inn 3-0-scoringen. I tredje periode feide Ludwig Holm inn Oilers' fjerde for dagen. Med tre minutter igjen av tredje periode satte Daniel Rokseth inn ballen kontrollert og fint i åpent bur og sørget for 5-1-seieren.

Ringerikes reduseringsmål kom ved Dustin Parks i andre periode. Det var forøvrig Parks tiende scoring for sesongen.

Oilers' maktdemonstrasjon imponerer.

– Oilers har scoret 20 mål over fire kamper, og kun to baklengs. Det er rett og slett imponerende. Det er helt overlegent av seriemesterne, konstaterte TV 2s kommentator Mathis Banggren.

Den knusende 5-1-seieren sørget for at Stavanger Oilers er klar for semifinale etter å ha slått Ringerike 4-0 i kamper. Nå er spørsmålet hvem de velger i semifinalefinalen.

– Det går mot en strålende sesong for Oilers. De var suverene i serien, og er nå enkelt videre i sluttspillet. Det er ingen tvil om at Oilers er gigantiske favoritter til å ta «Bøtta», sa kommentator Banggren.

TV 2-ekspert Jesper Hoel tror til slutt det blir Oilers og Sparta som skal gjøre opp om kongepokalen.

– Oilers er den største favoritten. De har vært det mest stabile laget, har det mest stabile spillesystemet og spillerne opptrer lojalt. Det er oppskriften på å vinne mesterskap. Det kommer til å kreve ekstrem disiplin og meget solide kampplaner for å kunne utfordre Oilers over syv kamper, mente Hoel.

