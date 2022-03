Ukrainske Liza (8) flyktet til Norge fra bomberegnet: – Et lite mirakel

JAR (TV 2): På under en halvtime dro Liza og familien fra «alt». Nå sørger nye naboer for at hun får drive med det hun elsker mest.

– Jeg er så lykkelig over å kunne gå på skøyter igjen, sier Liza til TV 2.

Det er nesten tre uker siden åtteåringen våknet til lyden av bomber i hjembyen Odesa i Ukraina. Klokken var fem om morgenen.

– Liza gråt. Jeg så at hun og søsteren var nervøse, forklarer moren Irina.

– Vi tok avgjørelsen om å dra, fortsetter faren Denis.

I løpet av 30 minutter satt familien på fem i bilen. Klare for å forlate landet sitt, familie - og venner.

– Det er selvsagt forferdelig. Det var noen veldige vanskelige dager for oss, sier Irina.

FAMILIEN TYKHAN: F.v: Mamma Irina, Olexandr (babyen), Liza, pappa Denis og Kate. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Flukten

Liza, storesøsteren Kate og minstemann Olexandr er alle under 16 år. Derfor havnet far langt bak i køen over vernepliktige - og familien kunne dermed krysse grensen.

Ferden gikk først til Moldova. Der var de i en snau uke, før de kjørte videre til Norge, der Denis har et lite nettverk gjennom jobben sin.

På Ullern i Oslo begynte ordet å spre seg om den ukrainske familien i nabolaget. Naboene var nysgjerrige på hvordan de kunne hjelpe.

Bare to dager etter de ankom Norge ble de invitert på «skøytedisco» i regi av Ullern Bandyklubb. Der fikk jentene lånt skøyter og vist frem programmene de egentlig skulle gått i nasjonale kunstløpkonkurranser.

– De hadde ingenting, men elsket kunstløp

Blanke i øynene fikk de fremmøtte se de ukrainske flyktningene gjøre det de elsker mest.

Men dugnaden for de nye naboene stoppet ikke der.

– Vi ble kontaktet av Ullern Bandyklubb om jentene. De hadde ikke utstyr - ingenting, men de elsket kunstløp, sier Kristin Smedsrud, leder for kunstløp i Jar Idrettslag.

– Vi ville bare hjelpe, så vi satte i gang en kronerulling blant foreldre - som også kom med store bæreposer med klær og utstyr. I løpet av et døgn var jentene i gang med treningen, fortsetter hun.

I FULL VIGØR: Nå går Liza og storesøsteren Kate kunstløp for Jar idrettslag. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Hjemme i Ukraina trente jentene seks ganger i uken, gjerne 2-3 timer om dagen.

Nå skulle en ny trener holde i jentene.

Susanne Lidholm Torgersen fikk oppgaven. Hun glemmer aldri det første møtet.

– For meg er det magisk

– Det er jo tøft det her, altså.. Jeg sto nesten med tårer i øynene. Jeg tenkte «Gud, altså».. Vi tok dem imot med åpne armer, smil, latter og «high-fives».

– Da vi trente sent her om dagen, spurte jeg om de liker å trene sent. Da sa de at de pleier å trene 06 om morgenen. «Hjertelig velkommen», svarte jeg - det gjør vi også, humrer treneren.

COACH: Trener i Jars kunstløpavdeling Susanne Lidholm Torgersen har allerede rukket å knytte sterke bånd til de ukrainske søstrene. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Foreldrene blir tydelig rørt når de blir spurt om støtten fra lokalsamfunnet.

– At jentene våre for lov å gå på skøyter her .. For meg er det magisk. Virkelig, sier Irina, før hun fortsetter:

– Det er et lite mirakel. Det er så fint. Jentene er lykkelige, fortsetter moren, før ektemannen overtar:

– Vi er veldig, veldig takknemlige.

Stevnet hun egentlig skulle vært på

Kate, som med sine 12 år er den eldste i søskenflokken, skulle egentlig konkurrert i en nasjonal konkurranse i Kharkov 22-24. februar.

Kun tilfeldigheter gjorde at det ikke ble noe av.

– Jeg hadde vondt i ryggen. Etter en prat med mamma, ble vi enige om at vi ikke skulle dra, sier 12-åringen, før hun fortsetter:

– Men flere av vennene mine dro dit sammen med treneren vår.

TILFELDIGHETER: Kate priser seg lykkelig over at turen til Kharkov aldri ble noe av. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Mamma Irina er sjeleglad for at den planlagte turen til stevnet aldri ble noe av.

– Byen ble bombet. Det var grusomt, og vi prøvde å hjelpe dem som var der med å finne en vei hjem, men klarte det ikke. Heldigvis ordnet det seg til slutt, da de kom seg på et tog tilbake til Odesa, sier hun, før datteren overtar igjen:

– Det var uvirkelig for meg. Det kom uforventet, men nå er jeg bare veldig glad jeg er her i Norge.

Pausen ble en åpenbaring

Familien går nå en usikker framtid i møte.

Men at jentene nå har fått tilbake en viktig del av hverdagen - en arena for lek og lidenskap - er godt å vite.

– Det var min avgjørelse å la skøytene bli igjen i Ukraina. Jeg gjorde feil, humrer faren Denis.

UVISSHET: Pappa Denis er usikker på hva framtiden bringer. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Jentene sier at de nå forstår at de ikke kan leve uten skøytene, skyter moren inn.

Det kan eldstedatter Kate bekrefte.

– Etter disse ukene forstår jeg at jeg ikke klarer meg uten, smiler hun.