Retorikk-ekspert: – Han er en retorisk superstjerne

Ukrainas president hylles for sine taler til folket og statsledere verden over reiser seg før han skal snakke. Ekspert sier han gjør alt det gode retorikere skal gjøre, men mener han kan møte en stor risiko.

Siden Russland gikk til angrep på Ukraina har landets president Volodymyr Zelenskyj blitt hyllet verden over for sine treffende taler.

– Jeg har en drøm. Disse ordene er kjent for hver og en av dere, sa Zelenskyj da han talte til den amerikanske Kongressen onsdag.

Den amerikanske Kongressen tok imot ham med stående applaus. Da Zelenskyj snakket henviste han til borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr sin berømte tale.

KONGRESSEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til den amerikanske Kongressen onsdag 16. mars. Foto: Drew Angerer/ AFP

– Han gjenskaper opplevelsene, som publikumet har hatt tidligere, slik at de kan få de følelsene, som han ønsker de skal få og som er parallelle til det han selv opplever i Ukraina nå, sier Jens Kjeldsen, professor i retorikk ved Universitet i Bergen til TV 2.

Zelenskyj snakket også om Pearl Harbor og angrepet på World Trade Center i 2001.

– Han klarer å vekke følelser og tanker som allerede bor i publikumet og overfører de til situasjonen han har i Ukraina, sier Kjeldsen.

VISTE FREM: Zelenskyj viste frem en video hvor Ukraina blir angrepet til kongress-medlemmene. Foto: Scott Applewhite/ AFP

Presidenten viste også frem videoer av russiske angrep mot Ukraina. Det mener retorikk-professoren slettes ikke er en tilfeldighet.

– Han bruker denne filmen til å vise sterke scener, så han ikke behøver å beskrive de selv. Han kan isteden fremstå heroisk gjennom retorikken, sier Kjeldsen og påpeker at:

– Han snakker direkte til amerikanerne. Han gjør det alle gode retorikere skal gjøre, han tenker på publikum, sier Kjeldsen.

Bevisste referanser

Det er imidlertid ikke bare til den amerikanske Kongressen Zelenskyj har brukt kjente referanser for å treffe det publikumet han snakker til.

– Han har gjort det samme når han snakket med det britiske parlamentet, hvor han snakket om Winston Churchill. Da han snakket til tyskerne, henviste han til Berlinmuren, sier Kjeldsen.

TYSKE PARLAMENTET: Zelenskyj talte til det tyske parlamentet torsdag 17. mars. Foto: TOBIAS SCHWARZ/ AFP

– Det er jo bemerkelsesverdig hvor populær han har blitt, med tanke på det amerikanske parlamentet, det britiske parlamentet, det tyske parlamentet og egentlig for folk i hele verden, sier Kjeldsen.

Kjeldsen har bitt seg merke i spesielt én ting ved Zelenskyjs populæritet.

– Når han holder disse talene så begynner det med at parlamentsmedlemmene eller publikummerne reiser seg før han i det hele tatt får sagt noe som helst. Så han er jo en retorisk superstjerne i øyeblikket.

Kan få et problem

Ifølge retorikk-eksperten finnes det også ulemper ved å bli omtalt, som en svært god taler.

– Han gjør det helt utrolig bra, men samtidig er det en risiko her, sier Kjeldsen og referer til USAs tidligere president Barack Obama, som også er kjent for å være en eksepsjonelt god taler.

– Hillary Clinton brukte det i valgkampen. Hun sa: «What we need is a doer, not a talker.» Så hvis du er veldig flink til å snakke, så er du kanskje ikke så god til å handle, sier Kjeldsen.

BESØK: Zelenskyj besøker innbyggere i Ukraina, som har blitt skadd i forsøket på å flykte fra landet. Foto: Ukraine presidency / AFP

Kjeldsen mener på den andre siden at Zelenskyj er en handlingensmann og at han viser at han er der for folket sitt.

– Han står midt i Kyiv og snakker ut til verden. Han er ikke en mann som har flyktet fra Ukraina. Han viser med sine handlinger at han er en mann, som tar vare på Ukraina og møter vanlige folk. Og det er jo også en retorikk, det er ikke bare ordene som har betydning, sier han.

SKYTTERGRAVER: Zelenskyj møtte tjenestemenn ved frontlinjen i Ukraina før krigen brøt ut. Her er han på besøk i Donetsk-regionen 6. desember i fjor. Foto: Ukrainian presidential press-service/ AFP

Presidenten annonserte tidlig at det var uaktuelt å forlate landet og at han ville bli værende i hovedstaden Kyiv.

– Zelenskyj er på mange måter en ny form for krigsretoriker, mener Kjeldsen.

To helt forskjellige ledere

Zelenskyj sin måte å være på står i stor kontrast til Russlands president Vladimir Putin.

ULIKE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin i samme bilde. Bildet er tatt i Paris i Frankrike i desember 2019. Foto: Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

– Putin er på mange måter den gammeldagse og tradisjonelle krigsretorikkeren, mens Zelenskyj søker identifikasjon i alle talene han holder.

– Zelenskyj er på mange måter unik fordi han får tre roller: Presidenten, den militære lederen og den helt vanlige mannen, sier Kjeldsen.