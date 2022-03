David Eriksen om oppveksten: – Jeg kunne ikke ett ord norsk

I helgens God kveld Norge-episode møter Dorthe Skappel produsent og kjendismanager David Eriksen, hvor han åpner opp hjemmet for en kopp kaffe og en liten omvisning i leiligheten på Frogner.

– Vi flyttet inn hit etter å ha datet i ganske kort tid, forteller Eriksen i det Skappel kommer inn døra.

I 2018 ble det kjent at David hadde funnet kjærligheten med den 24 år yngre Hedvig Sophie Glestad. Til God kveld Norge forteller han at de hadde kjent hverandre i rundt to måneder, da Glestad flyttet inn.

EGEN SERIE: David Eriksen er for tiden aktuell med egen realityserie, Alle elsker David, på TV 2 Play. Foto: God kveld Norge

– Hun fikk en vannskade i sin leilighet, så da spurte jeg bare om hun ville ta med bagen sin hit og være her imens, og det var nok det siste hun så av den leiligheten sin, ler Eriksen.

Videre forteller han at han egentlig ikke var på jakt etter kjæreste på det tidspunktet, men at han ble så betatt av Glestad at det dermed føltes naturlig.

Kunne ikke ett ord norsk

I reportasjen får Dorthe høre litt om oppveksten hans i Argentina.

– Mamma og pappa fikk det kallet om å jobbe med misjonsarbeid, så de tok meg med ned til Argentina, et sted de aldri hadde vært før, forteller Eriksen til Skappel.

Eriksen forteller at han husker veldig mye, ettersom at hele barndommen hans var der nede. De var sjeldent på besøk hjemme i Norge, og da han flyttet tilbake som 11-åring kunne han ikke ett ord norsk.

ÅPNER OPP: David Eriksen åpner opp om barndommen og religion. Foto: God kveld Norge

– Alle vennene mine, skolen og alt var jo nede i Argentina. Så mitt forhold til det landet er veldig stort da, utdyper han.

Videre sier han at de hadde det veldig greit der nede, men at han fikk opplevd fattigdom på nært hold.

– Det var en liten by. Mine nærmeste kamerater bodde ganske nært meg, men veldig mange jeg gikk på skole med bodde i fattige strøk. Likevel var gjestfriheten på topp!

Spilte i rockeband

Eriksen er oppvokst med foreldre som er medlemmer av pinsemenigheten. Han omtaler de som verdens fineste mennesker, og at de alltid har støttet han oppgjennom.

– Jeg har nok beholdt barnetroen min, det handler litt om tryggheten, tror jeg. Men jeg hadde en liten rebelsk periode da jeg spilte i rockeband.

På slutten av 80-tallet spilte Eriksen i bandet I.C. Eyes som blant annet var oppe på VG-lista med albumet «Faint in Colours».

– Vi varmet blant annet opp for A-ha og Tina Turner, og det var jo stort det, men jeg fikk aldri det kicket av å stå scenen, innrømmer Eriksen til Skappel.

– Resten av gutta fikk så mye energi, men ikke jeg. Da skjønte jeg at det ikke var noe for meg. Jeg var mer nysgjerrig på det tekniske, og det å kunne knappene på miksebordet.

Fra produsent til manager

Mens Eriksen spilte i band begynte han å «gratisjobbe» for et lydstudio i Oslo. Her lærte han det meste grunnleggende som produsent, og jobbet seg til slutt oppover til å ha et eget lite plateselskap.

I 2005 var han dommer i Idol da Tone Damli deltok, noe som videre utviklet han til å bli manager.

– Jeg ble så overrasket over at Tone ikke ble plukket opp etter Idol. Så da spurte jeg om vi ikke skulle lage en plate sammen. Jeg fant en manager til henne, men det fungerte ikke så godt. De holdt på ett år, også ble det avsluttet rett før hennes deltakelse i MGP.

Det var da Eriksen innså at han måtte trå til.

– Hun sto en uke før MGP og hadde ikke manager, og da spurte hun meg om ikke jeg kunne være manageren hennes. Og det sa jeg jo ja til som en midlertidig løsning, men så ble det jo mitt nye liv.

Han åpner seg også opp om forholdet til Damli og forteller at hun er en av hans aller beste venner.

– Vi har jobbet sammen veldig tett siden hun var 16 år, og vi har vært gjennom så mange opp- og nedturer sammen. Da bygges det en god relasjon. Det er ingen som ler mer av vitsene mine enn Tone og datteren min, Andrea, sier Eriksen.