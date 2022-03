Elektrikerens store VM-drøm: – Hadde aldri trodd at det skulle bli en mulighet

30-åringen er godt i gang med første arbeidsøkt – i elektrikerbuksa – når han tar imot TV 2. Å skifte ut lysarmaturer i et lokale i Åsane er dagens forrett.

Ved siden av jobben som elektriker er Raymond også kickbokser. Men for å kunne drive på med idretten han er så glad i, må han jobbe. På fulltid.

Hvorfor?

– Det har med personen du er, hvor flink du er med medier. Er du lik meg, er det ikke lett å få tak i sponsorer generelt. Man er avhengig av penger til hus og regninger til et liv utenom. Som kickbokser lever man ikke et privilegert liv. Men du får oppleve sinnssykt mye, forteller Raymond, mens han bisetter ei lampe som har lyst sin siste kilowatt for denne gang.

Der vinnere i andre idretter tjener millionbeløp ved seirer, er premiepengene i kickboksing i den andre enden av skalaen.

– Sist jeg vant world-cupen sammenlagt, var vel premien 500 Euro. Det dekker vel inn den ene flybilletten til de stevnet, flirer han.

Han fortsetter:

– Jeg gjør ikke dette for pengene. Livet uten idrett betyr ikke så mye for meg. Dette gir meg så mye glede.

Forhåpentligvis skal det bli mer glede for elektrikeren.

Førstkommende lørdag, i Fana Arena, får han belønningen for hardt arbeid i form av VM-tittel-kamp. Motstander er polakken Jakub Pokusa.

– En helt åpen kamp. 50/50, kommenterer trener Morten Saksvik i ren Thorir Hergeirsson-stil.

Til vanlig bokser han i amatørklassen. Helgas proffkamp betyr tolv runder i stedet for tre.

– Å få det profesjonelt på hjemmebane, blir ekstremt stort. Jeg har aldri trodd at det skulle bli en mulighet.

– Jeg har tenkt på denne kampen hver dag de siste tre månedene, fortsetter han.

– Redd han skal banke meg

Han går slavisk til verks – lysarmatur for lysarmatur. Litt som i bokseringen. Runde for runde. Helt til hornet går for siste gang og kampen er over.

– Det er kult det han driver på med, sier kollega i GK Elektro, Thomas Kallekleiv.

De møtes til lunsjbordet sammen med lærlingen Yasin Dagdevir. Latteren sitter løst.

– Jeg er redd han skal banke meg, spøker Kallekleiv.

Raymond Gassand Straume er på jobb hver dag. Sju til tre. Så haster han hjem for å gjøre seg klar til en to timers treningsøkt. Hver dag. Slik har han holdt på lenge.

– Det har vært tøft

Heter du Gaassand Straume og kommer fra Bergen, driver du med kickboksing. Sånn er det bare. Søsknene Raymond, Patrick og Mariell har alle en tilknytning til kickboksing.

Nå er de to som holder på; Raymond og Mariell. Begge med medaljer i internasjonale mesterskap.

– Mange har jo lurt på om hvorfor Raymond gjør dette? Er det noe vits å holde på? Men det har jo blitt en livsstil.

Ordene tilhører trener Morten Saksvik. De har holdt i lag siden Raymond begynte på kickboksing som 13-åring.

17 år senere får han se sin elev konkurrere i det som blir karrierens største kamp.

– Veldig spente på hva vi kan få til. Oppkjøringen til kampen har gått knirkefritt.

Søster Mariell har selv tatt VM-bronse i kickboksing.

– Jeg er ikke redd for at han skal bli slått ned eller noe sånt. Men jeg vil bare at han skal vinne. Kanskje mer enn han selv, gliser hun.

– Hvordan vil du beskrive reisen han har hatt?

– Det har vært tøft. Mange timer med trening. Det som imponerer meg aller mest, er at han har en fulltidsjobb ved siden av. Han har så kontroll på hverdagen.

– Et forbilde?

– Ja, uten tvil. Det har han vært siden vi var små, innrømmer lillesøsteren.

På tribunen får 30-åringen støtte fra alle som har hjulpet han på veien siden han startet karrieren som 13-åring. Venner, familie, klubb og ikke minst sine kolleger i GK Elektro.

Litt før klokken 22.00 lørdag kveld kommer svaret om Bergen får en verdensmester i kickboksing.