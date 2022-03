Fire personer omkom: – De var taktisk dyktige marinesoldater

Parallelt med den norske etterforskningen har USA satt i gang undersøkelser for å få svar på hva som skjedde da et av deres militærfly styrtet under NATO-øvelsen Cold Response fredag kveld.

Det var sterk vind og mye nedbør i området da flyet tok av fra flybasen i Bodø ved 14.30-tiden fredag ettermiddag. Det ble etter hvert stille fra flyet og det rapporterte ikke inn som normalt.

Da det amerikanske militærflyet ikke landet som planlagt klokken 18.00, ble det slått full alarm. Søk- og redningsaksjon ble iverksatt, og klokken 21.17 ble det gjort funn av et flyvrak på bakken i Gråtådalen i Beiarn kommune. Ingen av de fire om bord overlevde.

Terrenget beskrives som svært krevende, med en trang dal og mye fjell på begge sider. Det skal heller ikke finnes noen vei inn dit.

– Dyktige ledere

Timothy Irish, kommunikasjonsdirektør i USAs marinekorps, sier lørdag til TV 2 at de fire omkomne var ypperlige soldater.

– Det var alle taktisk dyktige marinesoldater, og gode ledere.

Videre sier han at det er for tidlig å si noe om hva som var årsaken til ulykken.

– Det er for tidlig å si hva som skjedde, og derfor setter vi nå i gang egne undersøkelser, samtidig som norske myndigheter også etterforsker ulykken, sier Irish.

TAKKER NORGE: Timothy Irish, kommunikasjonsdirektør i USAs marinekorps, sier de er overveldet av støtten og hjelpen fra norsk militære, politiet og også de andre allierte styrkene som deltar i Nato-øvelsen Cold Response. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV2

På vegne av den amerikanske marinen takker han de norske styrkene og de andre allierte, norsk politi og redningsmannskaper for all hjelp.

– Vi er takknemlige for at de risikerte sine egne liv i søket etter mannskapet og flyet. Vi er også takknemlige for alle tilbud om hjelp i form av båter, fly og annen bistand.

– Påvirker alle

På spørsmål om hvordan ulykken påvirker styrkene som fortsatt deltar i Nato-øvelsen, sier Irish at det selvsagt går inn på dem.

– Jeg tror det påvirker alle på én eller annen måte. Hver gang vi mister en marinesøster- eller -bror, påvirkes man. Vi vil gjøre alt vi kan for å forsikre at vi har en trygg og verdifull øvelse i et arktisk fjellmiljø.

Irish bekrefter at flyet ikke rapporterte inn som normalt på to timer, og at det startet en kjede av kommunikasjon for å finne ut av hva som var galt.

Til tross for at ulykken krevde fire menneskeliv, fortsetter den storstilte Nato-øvelsen som planlagt. Den avgjørelsen støtter sjefen for det norske Luftforsvaret.

– Øvelsen er veldig viktig. Vi er profesjonelle, og har øvelsen for å trene på viktige elementer for at vi skal klare å forsvare landet vårt og nordflanken av Nato. Det er viktig for nasjonen og alliansen at vi får trent, og derfor vil vi fortsette øvelsen. Det er alles ønske, også US Marine Corps, sier sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland.

– VIKTIG ØVELSE: Luftforsvarssjef Rolf Folland støtter beslutningen om at Nato-øvelsen Cold Response fortsetter. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV2

Kan ikke undersøke havariområdet

Da politiet i Nordland holdt presskonferanse lørdag ettermiddag, sa stabssjef Bent Are Eilertsen at ting tyder på at flyet traff fjellet hardt, og at de ikke kan se noen sklibane.

ETTERFORSKER: Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV2

På grunn av ekstremt dårlig vær og høy fare for jord- og snøskred i området har politiet trukket seg ut fra ulykkesstedet i påvente av at været skal bedre seg.

De oppholder seg nå noen hundre meter fra havaristedet. Både Kripos og Flyhavarikommisjonen er på stedet for å bistå.

Lørdag ettermiddag sier politiet til TV 2 at de sammen med Røde Kors og noen fra Forvaret tar seg inn i området for å på nytt vurdere snøskredfaren. Dersom faren er mindre, vil de i kveld legge til rette for å starte arbeidet søndag.

Det er opprettet en dialog med amerikanske myndigheter. Det jobbes nå med å avklare hvem som skal ha ansvaret for å følge opp hendelsen. Per nå pågår det altså parallelle undersøkelser.