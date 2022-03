Skulle ut på Nato-øvelse – så ble det plutselig helt stille

Fredag ettermiddag tok et amerikansk fly av typen V-22 Osprey med fire amerikanske besetningsmedlemmer fra US Marine Corps av fra flybasen i Bodø.

Flyet var en del av den storstilte Nato-øvelsen Cold Response, og skulle trolig ut på en navigasjonsøvelse.

Det forteller sjef for Luftforsvaret Rolf Folland til TV 2.

– Flyet tok av i halv tre-tiden, og skulle etter planen være tilbake klokken 18, sier han.

DÅRLIG VÆR: Luftforsvarssjef Rolf Folland forteller at det var dårlig vær og sterk vind da flyet går av. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV2

Sterk vind og nedbør

Men på et tidspunkt ble det helt stille fra flyet, og de rapporterte ikke inn som vanlig til luftkontrolltjenesten.

Folland forteller at været var dårlig med sterk vind og nedbør da flyet tok av.

40 minutter etter at flyet skulle ha landet, ble Hovedredningssentralen i Nord-Norge varslet, og en redningsaksjon ble iverksatt.

– De fløy inn til området hvor flyet sist var registrert, uten å finne noe. Noe senere ble det gjort funn i form av et krasjsted med vrakdeler, og det ble konkludert med at det hadde skjedd en ulykke som ikke var forenelig med liv, sier Folland.

Styrtet i trang dal

Ulykken skjedde i Gråtdalen i Beiarn kommune. Terrenget beskrives å være svært krevende med en trang dal og mye fjell på begge sider. Det finnes heller ingen vei inn dit, forklarer Luftforsvarssjefen.

– Det var umulig for Seaking-helikopteret å lande der, og et utfordrende terreng å navigere i, sier Folland.

VÆRHARDT: Redningsmannskap fra politiet, militæret og Røde Kors måtte avbryte aksjonen i natt på grunn av værforholdene. Foto: Beiarn Røde Kors

Sjefen for Luftforsvaret sier at det er en tragisk ulykke som har skjedd, men at det er for tidlig å spekulere i hva som kan ha forårsaket styrten.

– Nå er det politiet som har etterforskningsansvar, og de har bedt om bistand fra Kripos og Havarikommisjonen. De må få gjøre det de kan for å finne årsaken, sier Folland.

Øvelsen fortsetter

Han sender varme tanker til sine kollegaer i det amerikanske luftforsvaret.

– Våre tanker går til de etterlatte, pårørende og kollegaer. For oss er det lett å relatere oss kollegialt til det som har skjedd. De har kommet hit for å øve oss, og vi gjør så godt vi kan for å hjelpe dem i denne vanskelige situasjonen, sier Folland.

Til tross for at ulykken krevde fire menneskeliv, fortsetter den storstilte Nato-øvelsen som planlagt. Den avgjørelsen støtter sjefen for Luftforsvaret.

– Øvelsen er veldig viktig. Vi er profesjonelle, og har øvelsen for å trene på viktige elementer for at vi skal klare å forsvare landet vårt og nordflanken av Nato. Det er viktig for nasjonen og alliansen at vi får trent, og derfor vil vi fortsette øvelsen. Det er alles ønske, og US Marine Corps, sier Folland.

Kan ikke undersøke havariområdet

Da politiet i Nordland holdt presskonferanse lørdag ettermiddag, sa stabssjef Bent Are Eilertsen at ting tyder på at flyet traff fjellet hardt, og at de ikke kan se noen sklibane.

På grunn av ekstremt dårlig vær og høy fare for jord- og snøskred i området har politiet trukket seg ut fra ulykkesstedet i påvente av at været skal bedre seg.

I DIALOG MED USA: Politimester Nordland, Heidi Kløkstad. Foto: Chrisremy Berrefjord / TV2

De oppholder seg nå noen hundre meter fra havaristedet. Både Kripos og Flyhavarikommisjonen er på stedet for å bistå.

Det er opprettet en dialog med amerikanske myndigheter. Det jobbes nå med å avklare hvem som skal ha ansvaret for å følge opp hendelsen.

– Det kan og hende at det blir en mellomløsning, der den ene parten bistår den andre, sier politimester i Nordland politidistrikt, Heidi Kløkstad.