Politiet: – Slik vi ser det har flyet truffet fjellet hardt

På grunn av værforholdene har politiet trukket seg ut av ulykkesstedet.

Stabssjef Bent Are Eilertsen opplyser på pressekonferansen at det kan se ut som at flyet har truffet fjellet hardt.

– Det er ikke noe sklibane slik vi ser det, sier Eilertsen.

Det er høy fare for både jord- og snøskred i området. Derfor vil ikke politiet gå inn til ulykkesstedet før skredfaren har minket og værforholdene tillater det.

– Vi har politi og andre ressurser så nære området som mulig, sier politimester Heidi Kløkstad.

– Det tyder på at været blir bedre i morgen.

– Vi strakk grensen litt langt

Det var i natt opp til 30 personer som bistod i søket, men dette ble noe nedskalert da havaristedet ble funnet.

– Vi strakk grensen litt langt for å nå frem til havaristen i natt for å komme oss inn til havaristen. Hovedmålet vårt var å avklare at alle fire var i og rundt flyet, noe vi gjorde, sier Eilertsen.

– På grunn av været har vi trukket oss litt unna havaristedet.

Både Kripos og Flyhavarikommisjonen er på stedet for å bistå.

Politiet opplyser at de er noen hundre meter unna havaristedet. Området består av et fjellterreng. Det er en dal med ganske bratt terreng.

– Vi brukte rundt en time med scooter opp til havaristedet i går, sier Eilertsen.

Hva som er årsaken til hendelsen er fortsatt for tidlig å si noe om.

– Vi jobber ut i fra en rekke mulige hypoteser om hva som kan være årsaken. Vi har enda ikke komt oss inn til havaristen, kun for en kort stund i natt for å kartlegge at de er funnet. Nå er det et storstilt etterforskningsarbeid som gjenstår hvor man gjennom informasjon kan utelukke flere og flere hypoteser. Da kan man forhåpentligvis stå igjen med et svar på hva som har skjedd, sier Kløkstad.

Uklart hvem som skal ha ansvaret videre

Politimesteren i Nordland har besluttet at det er midlertidig fly- og droneforbud rundt havaristedet.

US Marines varsler og ivaretar de pårørende.

– De pårørende er informert, forteller Kløkstad.

Det er opprettet en dialog med amerikanske myndigheter. Det jobbes nå med å avklare hvem som skal ha ansvaret for å følge opp hendelsen.

– Det kan og hende at det blir en mellomløsning, der den ene parten bistår den andre, sier Kløkstad.