Fristen utløpt: Dette skal være favorittene til å kjøpe Chelsea

Fredag kveld utløp fristen for å komme med bud på Chelsea.

Roman Abramovitsj la London-klubben ut for salg etter Russlands invasjon av Ukraina. I etterkant av annonseringen havnet han på sanksjonslisten til britiske myndigheter, men det er gitt grønt lys til at et Chelsea-salg kan gjennomføres.

I engelske medier er det ulike rapporter på hvor mange bud som har kommet innen fristen. The Guardian melder om minst 30, mens BBC skriver at det er snakk om 10-15 bud.

Det er imidlertid ikke alle budene som er bekreftet.

PÅ VEI UT: Roman Abramovitsj (t.h.), her sammen med Russlands president Vladimir Putin, er snart ikke lenger Chelseas eier. Her fra 2005. Foto: Reuters Photographer

Fem bud bekreftet

Ifølge Sky Sports er det fem innkomne bud som er bekreftet:

Den amerikanske Ricketts-familien, som allerede eier baseballklubben Chicago Cubs, har kommet med et bud sammen med landsmann og hedgefondeier Ken Griffin, som er nesten tre ganger så rik som Abramovitsj og skal være den rikeste personen som er interessert å kjøpe Chelsea.

SUPERRIK: Ken Griffin skal være med på et Chelsea-bud. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Deleier av en annen baseballklubb, Todd Boehly i LA Dodgers, har alliert seg med den sveitsiske milliardæren Hansjörg Wyss og den London-baserte forretningsmannen Jonathan Goldstein. Sammen har de ambisjoner om å overta Chelsea allerede før neste Premier League-kamp mot Brentford lørdag 2. april. The Times-spaltist og tidligere regjeringsrådgiver Daniel Finkelstein og den amerikanske PR-profilen Barbara Charone er også med i konsortiet, som samarbeider med det amerikanske investeringsselskapet Clearlake Capital.

Det London-baserte investeringsselskapet Aethel Partners skal ifølge Sky Sports ha lagt inn et bud på over 23 milliarder kroner. Aethel Partners skal være klare til å sprøyte inn over en halv milliard kroner umiddelbart.

Tidligere Liverpool- og British Airways-styreleder Martin Broughton har fått med seg president i Det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe. Begge har sesongkort på Stamford Bridge, og de har fått global støtte i forsøket på å sikre seg Chelsea. Broughton har sagt i et intervju med BBC Radio at konsortiet består av investorer fra fire-fem forskjellige kontinenter.

LIVERPOOL-FORTID: Martin Broughton (t.h.) var svært sentral da Liverpool ble solgt fra Tom Hicks og George Gillett til John W. Henry (t.v.) i 2010. Foto: Lennart Preiss / AP

Den britiske eiendomsutvikleren Nick Candy var koblet til Boehlys gruppe, men han står i spissen for sitt eget konsortium. Med seg har han fått de sørkoreanske selskapene Hana Financial Group og C&P Sports Limited.

Aviser: Disse er favoritter

Gruppen som får kjøpe Chelsea vil trolig måtte betale et sted mellom 23 milliarder kroner og 35 milliarder kroner, skriver The Guardian.

Ifølge The Telegraph skal gruppen til Todd Boehly ha forbedret budet sitt på Chelsea bare noen få minutter før fristen utløp fredag kveld. Fra før hadde konsortiet lagt inn et bud på nærmere 29 milliarder kroner, men Raine Gorup, som står for salget av klubben, skal ha gitt beskjed om at budene vil behandles som om de er endelige. Da kom et nytt bud.

Boehly-gruppen nevnes av The Telegraph som én av to favoritter til å kjøpe Chelsea. Den andre favoritten er konsortiet til Martin Broughton.

The Athletic mener Boehly- og Ricketts-gruppene sitter i førersetet.

– Abramovitsj prøvde å komme unna med en frekk variant

Nettstedet skriver at Raine Group ønsker å få gjennomført salget innen kort tid, og de sammenligner neste uke med avslutningen på et overgangsvindu.

Raine Gorup vil ifølge The Athletic sile ut bunken med bud til det står igjen tre-fire, før det endelige valget tas og klubben selges.

Abramvotisj har eid Chelsea siden 2003. På 19 år har klubben opplevd eventyrlig suksess og vunnet 21 titler. Den russiske oligarken har havnet på Storbritannias sanksjonslisten for tette bånd til president Vladimir Putin.