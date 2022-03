Pogacar-plan parkerte Kristoff og spurterne – så kuppet landsmann seieren

Tadej Pogacar gjorde et skikkelig forsøk på å bli den første sloveneren til å vinne Milano-Sanremo, men det var landsmannen Matej Mohoric som skrev seg inn i historiebøkene etter en mektig utforkjøring i lørdagens utgave.

Mohoric (Bahrain-Victorious) vant foran Anthony Turgis (TotalEnergies) og Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Deretter fulgte Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

I seiersintervjuet fortalte Mohoric som setevalget som skulle vise seg å bli avgjørende i utforkjøringen.

– Jeg har tenkt på dette rittet hele vinteren, sier Mohoric.

– Laget kom opp med planen om å bruke en senkbar setepinne fordi dette rittet passer meg veldig bra med en utforkjøring til slutt, sier han videre.

UTFORKJØRING: Matej Mohoric vant lørdagens Milano-Sanremo etter et superrykk få kilometer før mål. Foto: Gian Mattia D'Alberto / AP

– Jeg visste at dersom jeg trente skikkelig og var i god nok form til ikke å slippe opp Poggio, visste jeg at jeg kunne kjøre en god utforkjøring, risikere litt og kanskje være med i seierskampen, fortsetter Mohoric.

UAE Team Emirates satte et voldsomt tempo opp Cipressa for å skrelle av spurterne. Det lyktes Tadej Pogacars lag særdeles godt med med, for flere av de raskeste rytterne måtte slippe. Blant dem var Alexander Kristoff.

Opp Poggio kom det støt på støt fra Pogacar, men sloveneren klarte ikke å riste av seg de største konkurrentene. I stedet var det landsmannen Matej Mohoric som satte inn vinnerstøtet med drøyt fire kilometer igjen til mål.

Mohoric leverte fantastisk utforkjøring og holdt unna konkurrenter som Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Dermed var det Bahrain-Victorious-rytteren som kunne juble for seier i Sanremo.

Mohoric forteller at han var tilbake i sin beste form etter å ha vært syk i februar, men han pådro seg en kneskade etter en kollisjon med Julian Alaphilippe i Strade Bianche.

– Vi kjempet så hardt gjennom vinneren og fikk satt opp sykkelen, så vi måtte gjøre vårt beste. Jeg trente mye fysisk hver kveld og morgen, og sluttet aldri å tro, sier Mohoric.

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Grobert) kom i mål 1.14 bak Mohoric til 26. plass. I den samme gruppen satt Andreas Leknessund (DSM), som ble nummer 53. Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) kom i mål seks minutter etter vinneren og ble nummer 81.