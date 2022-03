Tapte mot de regjerende olympiske mestrene

Frankrike - Norge 37-29

I Christian Berges nest siste kamp som landslagssjef, møtte de norske Håndballgutta et Frankrike uten fem av sine største stjerner, men med mange av sine storspillere. Med Erik Thorsteinsen Toft tilbake i troppen etter sykdom, var det et revansjelysten Norge som møtte franskmennene i Herning.

Frankrike gikk raskt opp i en tremålsledelse før det hadde gått tre minutter av førsteomgang. Så satte Sebastian Barthold Norges første scoring fra straffemerket.

– Vi kommer bakpå i starten. Det er et dårlig utgangspunkt, men så henter vi oss inn igjen. Det er et bedre uttrykk over det hele med litt mer fighting og mer innsats. Vi gjør mye riktig, men så har de et lag som har spilt sammen over tid også, forteller Barthold til TV 2.

Etter elleve minutter måtte målvakt Kristian Sæverås ut på sidelinjen etter en en smell i kneet da han kasta seg etter en ball. Målvakten gikk videre i garderoben med landslagslegen. Sæverås har, etter det TV 2 kjenner til, slitt med jumpers knee.

De tekniske feilene som preget kampen mot Danmark fortsatte i første del av kampen, men så vartet Emil Kheri Imsgard opp med fire redninger etter at han kom inn for Sæverås og de norske Håndballgutta minsker forspranget til 10-7.

ROS: Emil Kheri Imsgard fikk skryt av landslagssjef og lagkamerater etter kampen mot Frankrike. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er fantastisk. Jeg elsker å få muligheten til å spille og spesielt med sånne kulisser. Det er landskamp og man vil ta muligheten når man får den. Så det er jeg fornøyd med, forteller Imsgard til TV 2 etter kampen og legger til:

– Jeg er så glad for at all den jobben jeg har lagt ned blir lagt merke til og at man får mulighet til å vise seg. Jeg håper dette kan gi meg mer erfaring og trygghet, sånn at jeg kan utvikle meg enda mer.

Tidligere landslagskaptein Bjarte Myrhol var på tribunen og så sine gamle lagkamerater i aksjon.

– Jeg synes det kom seg veldig da Emil kom inn i målet. Håndball er enkelt når du får redninger og får energi bak der, sa tidligere landslagskaptein Bjarte Myrhol til TV 2 i pausen.

GJENSYN: Bjarte Myrhol var tilstede i Herning for å se sine gamle lagkamerater i aksjon. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Med drøye fem minutter igjen setter Christian O´Sullivan inn to på rappen og reduserte til 14-10.

Berges menn stoppet franskmennene i forsvar, og Kevin Gulliksen og Barthold kontret inn 16-13. Til pause stod det 19-14.

Eivind Tangen banket inn omgangens første scoring, men franskmennene satte inn et ekstra gir og straffet Norges tekniske feil. Med drøye kvarteret igjen satte Tobias Grøndahl inn 20-26 fra straffemerket.

Franskmennene holdt en solid ledelse gjennom hele kampen, til tross for en god Imsgard mellom stengene.

– Det er tøffe arbeidsvilkår mot Frankrike og til tider står han veldig bra. Jeg er veldig glad i den utstrålingen som er med å løfte laget. Jeg synes han gjør en fin kamp, sier landslagssjef Christian Berge.

De regjerende olympiske mestrene ble for sterke for de norske Håndballgutta, og vant 37-29.

– Samhandlingsmessig er det bedre, det er det ingen tvil om. Det er de tekniske feilene og skuddbommene som gjør at vi ikke får være med. Men Frankrike er gode og er et bra lag, forteller Berge.

Sebastian Barthold ble kåret til banens beste spiller med åtte mål.