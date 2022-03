Eckhoff og Olsbu Røiseland ble historiske

Se Tiril Eckhoffs gnistrende siste skyting i videovinduet øverst!

Det ble en norsk drømmedag i Holmenkollen lørdag. På kvinnenes jaktstart tok Tiril Eckhoff sin 29. verdenscupseier, og ble med det tidenes mestvinnende norske skiskytter i verdenscupen etter at hun i går tangerte Tora Berger med seier på sprinten.

– Det var så gøy å gå. Det var så vilt at jeg vant, ler Eckhoff til NRK etter målgang, som kunne gå inn til seier med det norske flagget i hånda på oppløpet.

– Det er sånn gåsehudfølelse, det litt sånn «once in a lifetime», du vet aldri om du opplever det igjen. Det er en liten drøm som går i oppfyllelse, smiler Eckhoff.

DOBBELT NORSK: Trill Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland sørget for en norsk drømmedag i Holmenkollen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Drømmedag

Marte Olsbu Røiseland fulgte på andreplass, og sikret med det seieren i verdenscupen sammenlagt.

– Så sinnssykt deilig. Det var veldig gøy. Det var en drømmedag. Å kunne gå på sisterunden og vinke til publikum å vite at jeg hadde vunnet sammenlagt var helt fantastisk, sier Olsbu Røiseland.

Paulina Fialkova fra Slovakia ble nummer tre.

Godt utgangspunkt

Tiril Eckhoff vant fredagens sprint i Holmenkollen mens Marte Olsbu Røiseland ble nummer tre.

Dermed hadde de begge et strålende utgangspunkt foran jaktstarten, og allerede på første skyting opparbeidet de to norske seg et stort forsprang ned til resten. Både Eckhoff og Olsbu Røiseland skjøt feilfritt på første liggende, og ut fra skyting ledet Eckhoff med 2,5 sekunder på Olsbu Røiseland, som igjen hadde hele 42 sekunder ned til Anais Chevalier-Bouchet på tredje.

De to norske skiskytterstjernene fulgte hverandre inn til andre skyting, men med en strafferunde på Eckhoff på andre skyting og fullt hus på Olsbu Røisland, fikk sistnevnte et forsprang.

På tredje skyting ble det imidlertid en bom på Froland-jenta, og Eckhoff hadde muligheten til å gå ut til med Olsbu Røiseland, men også Eckhoff bommet en gang.

Inn til siste stående kunne Olsbu Røiseland langt på vei sikre seieren med fullt hus, men på det andre skuddet bommet 31-åringen. Da kunne Eckhoff komme tilbake i seierskampen, og med en gnistrende siste skyting gikk Eckhoff ut alene i tet på sisterunde.

Ledelsen ga hun aldri fra seg, og Eckhoff kunne gå alene i mål med det norske flagget å juble for sin 29. verdenscupseier. Marte Olsbu Røisleand ble nummer to, 25 sekunder bak.

Søndag avsluttes verdenscupen med en fellesstart over 12,5 kilometer i Holmenkollen.