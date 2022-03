Måtte avbryte redningsaksjon: – Ikke mulig å stå stille

BEIARN, NORDLAND (TV 2): Den isbredannede Gråtådalen har ifølge kommunedirektør Ole Petter Nybakk vært åsted for ulykker også tidligere.

Fire personer omkom da et amerikansk fly styrtet under Nato-øvelsen Cold Response i Beiarn i Nordland. Havaristen er funnet i Gråtådalen, men uvær og snøskredfare har gjort at arbeidet på stedet er satt på pause.

– Først og fremst vil jeg som representant for kommunen beklage tapet av menneskeliv i kommunen.

Det sier kommunedirektør i Beiarn kommune, Ole Petter Nybakk, til TV 2.

MÅTTE AVBRYTE: Mannskap fra Røde Kors, militæret og politiet måtte avbryte aksjonen når værforholdene ble for krevende. Foto: Beiarn Røde Kors

– Vi har forsøkt å bidra lokalt med det vi kan, men må understreke at det ikke er vår sak. Men vi har lokalkunnskap om naturen og forholdene, sier han.

Krevende forhold

Kommunen har bistått med lokale Røde Kors-mannskaper, hjelp til innreise, og ved å stille en skole til disposisjon.

Ørjan Kristensen er leder for Røde Kors i Beiarn. Han forteller om svært krevende forhold i dalen hvor flyet styrtet.

– Det var avansert å komme seg ned til området. Men når alle følte at vi ikke måtte sette oss selv i fare, ble vi enige om å dra inn, sier Kristensen til TV 2.

Men i to-tre-tiden forverret værforholdene seg ytterligere.

– Sikten var en meter, og det var storm med vindkast på rundt 30 meter i sekundet. Da var det ikke mulig å stå stille, sier Kristensen.

Militæret tok derfor en beslutning om at aksjonen måtte avsluttes.

Skjedd ulykker tidligere

Kommunedirektøren sier det ikke er første gang han opplever en flyulykke i området.

– Jeg kjenner til fra år tilbake at det i hele dette området dessverre har vært flere ulykker tidligere, sier han.

SKJEDD FØR: Gråtådalen har vært åsted for flyulykker også tidligere, sier kommunedirektør Ole Petter Nybakk. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Uværet som herjer i Nord-Norge fredag og lørdag er også et vanlig skue for lokalbefolkningen, men Nybakk sier det nå har vært voldsomt.

– Jeg vil si at det var på det verste i natt. Det var ikke så ille i går, men i natt og morges har vi fått voldsomt med regn og mye, mye vind i fjellheimen, sier Nybakk lørdag formiddag.

Gråtådalen er ifølge Nybakk en isbredannet dal, og havaristen skal ha blitt funnet i en av sidedalene til selve Gråtådalen.

Uvær og farevarsler

Fredag og lørdag har det vært kraftig uvær i Nordland, og farevarsler om blant annet mye regn, kraftig vind, snøskred og flom. Spesielt stor er faren for snøskred.

– Det er utfordrende forhold for mannskapene, det er ingen tvil om det, sier meteorolog i StormGeo, Camilla Albertsen til TV 2.

Ifølge Albertsen vil uværet fortsette utover lørdagen, før det vil trekke nordover i løpet av natta.

– Fronten vil gå gradvis nordover, og etter hvert nord i Barentshavet. Da blir det gradvis lettere vær, men det vil fremdeles blåse en kuling utsatte steder, sier Albertsen.