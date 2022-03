Generalen stusser over dette Russland-grepet

Krigen i Ukraina har nå gått over i sin fjerde uke, og kampene fortsetter for fullt.

Tidligere denne uken bombet russerne et teater i den beleirede byen Mariupol hvor over 1000 personer hadde søkt tilflukt i kjelleren.

Ifølge ukrainske myndigheter er hundrevis fortsatt fanget i kjelleren av teateret, men ingen skal ha mistet livet som følger av angrepet.

Stusser over pause

Til tross for at flere ukrainske byer er under stadige angrep, mener general og tidligere forsvarsjef Sverre Diesen at russerne avslører seg selv på flere områder.

– En så stor operasjon vil fra tid til annen fører til stridspauser der angriperne må stoppe opp for å få frem forsyninger, omgruppere og reorganisere styrkene sine. Men nå har ikke russerne gjort et større, organisert angrep på over en uke, sier Diesen.

SVAKHETSTEGN: General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener å se flere svakhetstegn hos russerne. Foto: Frode Sunde / TV 2

Angrepet generalen sikter til var mot en militærbase utenfor Lviv helt vest i Ukraina, 13. mars.

Minst 35 mennesker ble drept, og 134 ble såret da et 30-tall russiske kryssmissiler traff basen som ligger knappe 25 kilometer fra grensen til Polen.

– Over en ukes pause er mye lengre enn man normalt vil trenge. Det kan vanskelig tolkes på enn annen måte enn at russerne ikke kan gjøre mer enn de allerede gjør, sier Diesen.

– Omfattende krig

Årsaken til dette er, ifølge generalen, at russerne har undervurdert hele denne operasjonen.

– De har ikke planlagt verken forsyningsmessig og styrkemessig for en så lang og omfattende krig. Det fører selvfølgelig til at de har problemer, sier han.

ANGREP: Ukrainske brannmannskaper prøver å slukke en brann etter et rakettangrep mot et varehus i Kyiv tidligere denne uken. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

På grunn av problemene de har støtt på, skal russerne nå være i ferd med å hente mannskap fra de østlige militærdistriktene i Russland.

– Det hadde de selvfølgelig ikke behøvd, hvis de på forhånd hadde visst at de trengte disse styrkene. Da hadde de vært i Hviterussland eller på grensen til Ukraina i utgangspunktet, sier Diesen.

Tydelig svakhetstegn

Den tidligere forsvarssjefen sier det er åpenbart at den russiske motgangen har gjort de mer forhandlingsvillige.

Ifølge Diesen har Russland moderert seg på noen av de opprinnelige kravene, selv om Putin insisterer på at de står fast på alle sine krav og vil nå alle sine mål.

Blant svakhetstegnene Diesen peker på, er blant annet markeringen Putin og Russland arrangerte på en fullsatt stadion i Moskva fredag.

– Denne store konserten og massemønstringen er noe som minner om det Hitlers propagandaminister satte i gang når krigen begynte å gå mot tyskerne. Det er ikke noe tegn på styrke, men svakhet, sier generalen.