Odermatt snøt Braathen for seieren

Lucas Braathen leverte meget godt og la seg nummer to etter første omgang. Marco Odermatt (Sveits) ledet og var 20/100 foran Braathen.

Se hvordan Braathen sikret andreplassen øverst (video med tillatelse fra Viasat)

I finaleomgangen tapte Braathen litt tid på toppen, men fikk opp farten nedover i traséen og tok en foreløpig ledelse med 14 hundredeler før Odermatt skulle ut i ilden.

Odermatt på sin side kjørte imidlertid feilfritt og tok seieren foran Braathen som han ville. Han vant med 49 hundredeler foran nordmannen. Det var Odermatts sjette storslalåmseier denne sesongen.

– Det er av de kulere rennene jeg har gjort. Å forsvare en pall har jeg gjort før, men under så røffe forhold er noe jeg er stolt over. Jeg er veldig fornøyd og veldig kult, sa Braathen til TV 3 etter andreplassen – kun slått av den olympiske mesteren i Beijing.

– Hvordan skal du klare å slå Odermatt fremover?

– Da må det trenes noe inni h....... Han har imponert. Han vinner på is, han vinner på flatt. Marco Odermatt er verdens beste for øyeblikket, slo Braathen fast.

Alexander Steen Olsen, som er født i 2001, imponerte stort og plasserte seg på åttendeplass etter førsteomgangen i Meribel. Han jaget på i finaleomgangen og sikret en tiendeplass. Atle Lie-McGrath ble nummer åtte, 1,18 bak vinneren.

– Det var digg, jeg hadde en grei følelse hele veien, sa unggutten til TV 3 etter sin imponerende prestasjon.

– Det at han kommer hit og klarer å levere, og vise at du har noe her å gjøre, er verdens deiligste følelse, roste Braathen om Steen Olsens imponerende tiendeplass.

Henrik Kristoffersen kjørte ut i lørdagens verdenscuprenn i storslalåm. Dermed gikk finaleomgangen uten ham.

– Jeg har det helt greit. Det er sånne feil som kan skje. Det er litt urutinert og jeg burde kjøre mer safe, sa Kristoffersen til TV 3 etter at han kjørte ut.

Rennet var det åttende og siste i storslalåm denne sesongen. Verdenscupsesongen avsluttes med slalåm søndag.