Britney Spears tilbake på Instagram

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter to dager borte fra Instagram, har popstjernen nå vendt tilbake til appen.

Det var på onsdag at TMZ skrev om Britney Spears (40) sin plutselige forsvinning fra Instagram.

Natt til lørdag norsk tid dukket hun opp igjen, med en bildekarusell av seg selv. I timene etter har hun lagt ut flere innlegg, men stjernen gir ingen forklaring på hvorfor hun forsvant.

Både fans og media har spekulert i om forsvinningen har sammenheng med alt som har skjedd i Spears sitt liv det siste året.

Ønskes velkommen tilbake

Under bildet fylles kommentarfeltet av glade fans som ønsker henne velkommen tilbake.

Flere stiller dog spørsmål rundt hvorfor hun plutselig deaktiverte kontoen:

«Jeg er forvirret!!! Aner du hva du driver med? Sletter kontoen din, for så å komme tilbake igjen etter et par dager, også gjøre det en gang til. Bestem deg!!», skriver en fortvilet fan.

Noen mistenker også at hun fjerner kontoen sin for å få mer oppmerksomhet.

Spekulasjoner rundt graviditet

Til fansens store overraskelse la 40-åringen også ut en video av en høygravid mage, med teksten: «mamma, få meg ut herifra». Selv om man tydelig kan se at det ikke er popstjernens mage, spekulerer fansen nå i om dette er et hint til en mulig graviditet.

«Har du noe å fortelle oss?» spør en, mens en annen skriver: «Jeg fikk nesten et hjerteinfarkt! Herregud, baby nummer tre er på vei!».

Nedover i kommentarfeltet dukker det også opp flere gratulasjoner, og utallige spørsmål om hun faktisk er gravid. Kanskje ikke så rart, da hun tidligere denne måneden postet bursdagsgratulasjon til forloveden, Sam Asghari (28), hvor hun skrev at hun hadde lyst på en familie med han.

Ikke første gangen kontoen blir slettet

Popstjernen har i store deler av sitt voksne liv blitt styrt av sin far, Jamie Spears (69). I november ble vergemålet endelig opphevet.

Kilder i Instagram forteller til TMZ at det ikke er de som står bak forsvinningen av kontoen, og at det dermed må ha vært stjernen som har gjort det selv.

Dette er heller ikke første gangen Spears sin konto har blitt slettet.

I september 2021 skjedde det samme. Ifølge TMZ skyldtes dette bekymringer i kretsen rundt artisten om at hun blant annet hadde lagt ut innlegg der hun var toppløs, og at dette kunne skape et negativt inntrykk hos dommeren i den kommende rettssaken.