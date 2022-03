Fotball-Europa viser vei. Nå må Norge henge med!

Denne sesongen er Brann, Rosenborg og Vålerenga favorittene i Toppserien. Det vil være en stor styrke for norsk kvinnefotball om herrefotballens storklubber satser for fullt i Toppserien.

Neste uke spilles kvartfinalene i kvinnenes Champions League. Når man ser lagene som skal i aksjon, ser vi også et tydelig tegn på utviklingen i europeisk fotball. Kvartfinalistene i årets utgave av Europas gjeveste klubbturnering for damer er nemlig Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Wolfsburg, Juventus, Lyon, Bayern Munchen, PSG.

Dette kunne fort ha vært en liste over kvartfinalistene i herrenes Champions League. Trenden ute i Europa er at stadig flere av storklubbene på herresiden nå satser for fullt på egne damelag. Veldig mange av de damelagene som nå dominerer både sportslig og økonomisk er en del av klubber som tradisjonelt har hevdet seg på i toppen herresiden. Det er ikke tilfeldig.

Kvinnefotballen har utvilsomt fått viktig drahjelp av at flere storklubber velger å satse skikkelig også på damesiden. Både interessen og oppmerksomheten øker med storklubbenes inntog i manesjen. De økonomiske forutsetningene endrer seg også i takt med at flere av de store kanonene hiver seg på.

I sin årlige rapport om fotballøkonomien påpeker Deloitte at 18 av de 20 klubbene som tjener mest penger nå også har egne damelag. De forventer at det at kvinnefotball er i ferd med å bli en integrert del av klubbenes strategi kommer til sette fart på profesjonaliseringen av kvinnefotballen.

I lys av dette er det veldig positivt at flere av lagene som har ambisjoner om å kjempe i toppen av Toppserien er tilknyttet noen av de største klubbene også på herresiden. Vinteren 2020 ble Trondheims-Ørn til Rosenborg Kvinner. Denne våren skal årsmøtene til RBK Herrer og RBK Kvinner avgjøre om de to klubbene skal ta steget fullt ut og fusjoneres til én felles klubb allerede nå.

På sine to første sesonger som en del av RBK-familien har RBK Kvinner sikret seg to andreplasser. Trondheims-Ørn hadde ikke vært et topplag på ti år, men med Norges mest meritterte klubb i ryggen har trønderne nå forutsetninger for å kjempe helt i toppen. Kanskje er dette året de tar steget helt opp og blir seriemestere.

Men da må de slå Brann. Fjorårets mestere fra Sandviken er nå tilbake i ny drakt og med ny logo. En av Norges største fotballklubber har endelig et lag i Toppserien. Det er på høy tid. Få byer i Norge har større potensial for å skape ståhei og blest rundt et fotballag enn Bergen. Forhåpentligvis vil bergenserne støtte opp om Branns nye lag når de nå skal prøve å forsvare fjorårets seriegull.

Slik bygger man interesse rundt Toppserien. Det er ganske få i Norge som går på fotballkamper kun fordi de er generelt interessert i fotball. De aller fleste tilskuerne på norske tribuner er der fordi de har et forhold til et av lagene som spiller. Det samme gjelder også mange av sofasupporterne.

En av mine kjepphester er at man bør bygge på eksisterende supportermiljøer og supportervaner hvis man skal øke tilskuertallene og interessen rundt Toppserien. Der finnes det et potensial som ennå ikke er utnyttet fullt ut.

I en perfekt verden hadde selvsagt de tradisjonelle kvinnelagene hatt egne supportermiljøer som var store nok til å dra lasset helt på egenhånd. Slik er det dessverre ikke. Derfor kan drahjelpen man får av supportermiljøene på herresiden være gull verdt. Supportere som allerede har et sterkt forhold til Rosenborg, Vålerenga eller Brann er selvfølgelig langt mer troende til å se kamper i Toppserien når det er disse lagene som spiller.

Og den tradisjonelle rivaliseringen mellom lagene bidrar til å skape mer oppmerksomhet rundt disse oppgjørene. Også i media får kampene mer oppmerksomhet når det er disse storlagene som er i aksjon. Mer oppmerksomhet og flere tilskuere kan igjen bidra til bedre økonomi, bedre sponsoravtaler og en bedre ramme rundt kampene.

I tillegg vil kvinnelag som er en del av en storklubb ha tilgang til helt andre ressurser i hverdagen når det gjelder ting som treningsfasiliteter, medisinsk apparat og markedsavdeling. Det bidrar til å profesjonalisere norsk kvinnefotball.

LSK Kvinner har i mange år samarbeidet tett med Lillestrøm Sportsklubb som allianseklubb, men damelaget er likevel ikke fullt ut en del av klubben. Lillestrøm Sportsklubb skal ha årsmøte neste uke, og nå har det kommet inn et forslag om å innlemme LSK Kvinner i klubben en gang for alle. Styret i Lillestrøm Sportsklubb er mot dette forslaget, og argumenterer ganske omfattende mot forslaget i sakspapirene. Det sender ut et uheldig signal. Her er ledelsen på Åråsen i utakt med resten av fotball-Europa.

Når mange storklubber ute i Europa for alvor har fått opp dampen med sine satsninger innen kvinnefotballen, risikerer Norge å havne på etterskudd hvis norske klubber ikke går i samme retning. Når det kommer mer penger og ressurser inn i den internasjonale kvinnefotballen, havner vi fort bakpå hvis klubbene i Toppserien fortsatt må drifte på sparebluss. Hvis det ikke investeres skikkelig i norsk kvinnefotball, kan de økonomiske og sportslige forskjellene mellom norske klubber og europeiske klubber bli nærmest uoverkommelige.