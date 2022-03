Forsvaret: Cold Response fortsetter som planlagt

Fredag kveld styrtet et amerikansk Nato-fly under øvelse i Beiarn kommune i Nordland. Øvelse Cold Response fortsetter likevel som planlagt med de tiltak som må gjøres på grunn av været, opplyser Forsvaret.

– Vi støtter amerikanerne med å håndtere situasjonen fremover. Det er U.S. Marine Corps som varsler de pårørende, og Forsvaret vil støtte ved behov, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Politiet i Nordland bekreftet lørdag morgen at de fire om bord i flyet er omkommet. Så langt politiet er kjent med er alle fire av amerikansk nasjonalitet.

Politiet har iverksatt etterforskning og varslet Havarikommisjonen. Det er svært dårlig vær i området, slik at det videre arbeidet på åstedet er avsluttet, men politiet vil ta det opp igjen så snart værforholdene tillater det.

– Alltid en risiko

Generalløytnant Yngve Odlo er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Han sa til TV 2 fredag at det ikke er mulig å sikre seg fullstendig for at slike ulykker kan skje under øvelse.

– Det er alltid en risiko med sånne øvelser, og spesielt med det klimaet vi har i Norge og Nord-Norge på denne tiden av året, sa han.

Han forteller at alle de deltakende avdelingene har gjennomført vintertrening i Norge for å være klare for øvelsen.

– Man kan aldri garantere for at noe slik ikke vil skje, men vi har gjort veldig mye for å unngå det, sier Odlo.

Stor øvelse

30.000 soldater fra 27 land er med på Cold Response-øvelsen. Den har pågått siden 14. mars, og varer til 31. mars.

Allerede fra høsten 2021 har allierte styrker vært i Norge for å trene og forberede seg til øvelsen, ifølge Forsvaret.