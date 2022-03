Dette er Putins store paradoks nå

HELSINKI (TV 2): Finland har vært militært uavhengig for å ikke provosere sin store nabo i øst. Men etter invasjonen av Ukraina har det skjedd noe blant finnene.

Den 1340 kilometer lange grensen mellom Finland og Russland går for det meste gjennom ubebodd taiga og noen grisgrendte strøk med små klynger av hus.

I Vaalimaa sør i Finland bor folk inne i selve grensesonen. Ved siden av det idylliske småbruket renner elven rolig forbi grensepålen som markerer skillet mellom øst og vest.

Grensevakter følger med på all aktivitet i området, og kommer fresende ut av skogen på snøscootere bare man nærmer seg de gule skiltene der det står «stopp» med store bokstaver.

OVERVÅKET: Her gjelder det å ikke tråkke feil. Grensevaktene følger med på all bevegelse langs grensen. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Flertall for Nato

Nærheten til Russland og naboskapets historie har gjort at Finland har holdt seg utenfor Vestens forsvarsallianse.

Og det har finner flest vært enige i.

I en meningsmåling i 2017 svarte 21 prosent av finnene at de støttet et Nato-medlemskap.

Men etter den russiske invasjonen av Ukraina ser det helt annerledes ut.

I en meningsmåling YLE gjorde idet krigen gikk inn i sin tredje uke, svarte rekordmange 62 prosent at de mener Finland bør bli en del av Nato.

Myndighetene forstår at folk nå endrer mening.

– Finnene ser på det som skjer, og tenker på hva det ville bety for dem om det skulle bli noe bråk på grensen her i fremtiden, sier Finlands utenriksminister Pekka Haavisto.

Paradoksalt

Mens Nato-støtten har gått til værs blant innbyggerne, har politikerne vært litt mer forsiktige. Men også i Riksdagen er det mange som nå er i ferd med å endre mening i den sikkerhetspolitiske diskusjonen.

DISKUTERTE SIKKERHETSSITUASJONEN: Stortingets utenrikskomité på besøk i den finske Riksdagen 16. mars. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

– Dette er jo det store paradokset for Putin, sa Ine Eriksen Søreide, leder for Stortingets utenrikskomité, etter at komiteen onsdag besøkte sine kolleger i den finske nasjonalforsamlingen.

– Selv de som tilhører partier som tradisjonelt har vært mot finsk medlemskap, er i bevegelse i sine vurderinger og tankegang, forteller Eriksen Søreide.

UTSIKT MOT ØST: Eero Jokinen bor på det lille tettstedet Nuijamaa, som ligger helt på grensen til Russland. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Ikke redd for å irritere Russland

Fra den lille landsbyen Nuijamaa kan man se over grensen. Konflikten mellom øst og vest, er imidlertid ikke noe de som bor her snakker noe særlig om.

– Vi bor her på landsbygden, drikker kaffe og prøver å leve enkelt, sier Eero Jokinen.

Men han følger opp med å si at han mener Finland ikke bør gå inn i Nato på grunn av frykt.

STØTTER NATO-MEDLEMSKAP: Tarmo Lapinlehto har bodd i grenseområdet i 14 år, og mener Finland på sikt bør bli en del av Nato. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Men jeg sier ikke nei, og jeg sier ikke ja. Jeg syns det er for komplisert for en vanlig fyr på skulle tenke på sånne ting, sier han.

Kameraten hans har imidlertid gjort seg opp en mening.

– Jeg syns ikke vi skal gå inn i Nato nå, fordi det er en pågående krise. Men senere vil det nok være lurt, sier Tarmo Lapinlehto.

– Er du ikke redd for at det kan irritere Russland?

– Nei, svarer han kontant.