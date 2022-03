Ordfører etter flystyrten: – Folk er i sjokk

Lokalsamfunnet er preget etter at fire personer omkom da et amerikansk Nato-fly styrtet i Beiarn i Nordland.

Ordfører i Beiarn kommune, Andre Kristoffersen, sier til TV 2 at tragedien påvirker lokalsamfunnet.

– Det er veldig trasig at det skjer sånt, og at det skjer i vår kommune. Det er et lite samfunn, og folk er i sjokk når en sånn tragedie inntreffer, sier Kristoffersen.

– Vi må prøve å ta vare på hverandre så godt vi kan. Det er veldig trasig for de som sitter igjen hjemme og har mistet noen.

I SJOKK: Ordfører Andre Kristoffersen i Beiarn kommune forteller at lokalbefolkningen er sjokkpreget. Foto: Privat

Han forteller at kommunen har bistått med lokalt hjelpekorps, og stiller seg disponible til å bidra i øvrig arbeid etter behov.

Kondolerer

Statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin kondolanse til de pårørende etter flystyrten.

– Det er med sorg jeg har mottatt budskapet om at fire amerikanske soldater omkom i en flyulykke i Nordland i går kveld. Mine tanker går i dag til soldatenes familier, pårørende og medsoldatene i avdelingen de tjenestegjorde, sier Støre til TV 2.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. Nå vil norsk politi i samarbeid med amerikanerne starte etterforskning.

KONDOLERER: Statsminister Jonas Gahr Støre mottok meldingen om at de fire om bord omkom, med sorg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Støre sier også at amerikanernes deltakelse på øvelsen er verdsatt.

– Det er av stor betydning for oss som land at allierte deltar i militærøvelser i Norge. Jeg vil i dag formidle våre kondolanser til amerikanske myndigheter.

Forsvarssjefen takker redningsmannskaper

– I går ettermiddag fikk jeg melding om at et amerikansk fly var savnet og ikke hadde ankommet Bodø i henhold til opprinnelig plan. Jeg fryktet det verste, men håpte i det lengste på bedre nyheter, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen, i en pressemelding.

– Mine tanker går til de etterlatte og kolleger av de omkomne. Takk til alle involverte i søk- og redningsoperasjonen. Vi har ingen å miste, sier Kristoffersen.

– Et stort tap

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Ap) omtaler ulykken som et stort tap.

– Meldingen om at fire amerikanske tjenestemenn har omkommet i en flyulykke under øvelse Cold Responce er trist og tragisk. Jeg sender min kondolanser til familier, venner og medsoldatene. Dette er en meget alvorlig ulykke og et stort tap, og ulykken vil påvirke alle soldater som medvirker i Cold Response, sier Enoksen til TV 2.



– Vi setter alltid sikkerheten først og vi arbeider hele tiden med å minimere risikoen for ulykker. Det vil alltid være en risiko ved å drive militære øvelser og operasjoner. Slike ulykker skal ikke skje, men dessverre kan de skje, sier han.