Dette skjedde i Ukraina i natt

* Det er på tide at fredssamtalene mellom Russland og Ukraina for alvor starter, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj med klar adresse til Russlands Vladimir Putin i en videotale i natt. «Tiden er inne for et møte», sa Zelenskyj.

* Ordføreren i den beleirede havnebyen Mariupol bekrefter overfor BBC at kampene har nådd bykjernen. Det russiske forsvarsdepartementet sa fredag at styrkene deres «strammer grepet» om byen, som de siste dagene vært gjenstand for intenst bombardement.

* Det ukrainske forsvaret opplyser at Russland har lyktes i å stenge forbindelsen Ukraina har hatt til Azovhavet. I en pressemeldingen fra generalstaben heter det at «okkupantene har delvis lykkes i operasjonsområdet Donetsk og midlertidig fratatt Ukraina tilgangen til Azovhavet».

* FN og partnere i Ukraina har fullført den første kolonnen med nødhjelp til Sumy. Byen nordøst i Ukraina er en av de hardest rammede i krigen i landet. I alt 130 tonn med medisinsk utstyr, mat og vann ble kjørt inn til byen.

* EU vurderer å opprette et fond som skal hjelpe Ukraina med å opprettholde grunnleggende tjenester i landet og sørge for innbyggernes nødvendige behov. Fondet vil sørge for betalingsevne for landet og sikre penger til gjenoppbyggingen, ifølge EU-president Charles Michel.

* De to tidligere presidentene Bill Clinton og George W. Bush viste sin støtte til Ukraina under et besøk til en ukrainsk kirke i Chicago. Begge bar blå og gule bånd og la ned buketter med solsikker foran St. Volodymyr og Olha katolske kirke.