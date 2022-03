Kirkens Nødhjelp frykter Telenors salg i Myanmar kan sette liv i fare

Telenor bekrefter overfor Vårt Land at salget av virksomheten i Myanmar inkluderer kundedata. Kirkens Nødhjelp mener Telenor dermed setter liv i fare.

Fredag ble det klart at myndighetene i Myanmar har godkjent salget av Telenors virksomhet i landet til M1 Group – et selskap som anklages for å ha bånd til militærjuntaen i landet.

Salget inkluderer brukerdataene til 18 millioner kunder, skriver Vårt Land.

«Alle mobiloperatører i Myanmar er pålagt ved lov å lagre kundedata i flere år. Når vi nå selger virksomheten i Myanmar, så er det derfor med de kundedataene vi har», opplyser Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirektør i Telenor Group, i en epost til avisen.

– Folk i Myanmar er nå livredde for hva konsekvensene vil bli. Dersom sensitive persondata er solgt videre, kan Telenor sette folk sine liv i fare, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp frykter at salget kan føre til at brukerdata til 18 millioner mennesker kan havne i hendene på militærjuntaen.

– Persondata viser hvor folk har vært, og hvem de har snakket med. Aktivister frykter nå at dette kan bli misbrukt av militærjuntaen, sier Sivertsen.

Nordhus skriver til avisen at de i praksis ikke har hatt noe valg på hvordan de skulle forlate Myanmar, og at de av hensyn til sikkerheten til sine ansatte har valgt å ikke trosse myndighetene.