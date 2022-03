Norsk kvinne vant 436 millioner

– Det første som slår meg er at jeg nå kan hjelpe mennesker som står meg nær, sier vinneren.



Kvinnen, som altså vant Eurojackpot-trekningen, vil de neste dagene bli fulgt opp av økonomiske og juridiske veiledere.

– Det er et sånt tall jeg ikke skjønner. Nå sitter jeg her varm i toppen og tørr i munnen. Man drømmer jo om å vinne, men statistikken tilsier at det ikke skal skje.