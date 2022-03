Amerikansk Nato-fly har styrtet

Et amerikansk fly av typen V22 Osprey er savnet fra i Nordland da det var ute på en øvelse.

– Flyet med et mannskap på fire dukket ikke opp når skulle være tilbake klokken 18.00, sier pressevakt i Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Jan Eskil Severinsen i TV 2.

Den siste kjente posisjonen til flyet er over Saltfjellet.

Det er gjort funn av et fly på bakken klokken 21:17 og en nødpeiler har plukket opp et signal fra Gråtådalen.

– Det er hovedredningssentralen som leder søket og redningsoperasjonen. Forsvaret har støttet operasjonen gjennom ettermiddagen, men det er politiet som leder operasjonen på bakken, sier Yngve Odlo, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, til TV 2.

Oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for Nato-øvelsen Cold Response, bekrefter overfor NTB at flyet er del av den storstilte militærøvelsen som er i gang i Nord-Norge.

– Jeg kan bekrefte at det er en pågående redningsaksjon. Vi har god dialog med HRS, som leder aksjonen, sier han.

Dårlige værforhold

Det var VG som omtalte saken først.

Det er utfordrende værforhold på stedet, og det forventes at det skal bli dårligere.

– Mannskap er på veg inn til funnstedet, sier Severinsen.

Det er uklart hvorfor flyet har styrtet og man vet heller ikke hvor høy flyet var over bakken.

Det har ikke blitt gjort livstegn på de fire personene om bord i flyet.

– Det er umulig å si om noen er i live, sier Severinsen.

Det antas at bakkemannskapet vil nå frem ved funnstedet snart.

– Det er litt lite bebyggelse og fjellområder der. Det er en del som bruker områdene, som turområder, sier Andre Kristoffersen, ordføreren i Beiarn kommune til TV 2.

Han forteller at det aktuelle området er et sted som ofte brukes til flygertrening.



– Det er alltid en risiko

Yngve Odlo, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, forteller til TV 2 at det er umulig å garantere for at ingen ulykker vil skje under store øvelser som Cold Response er.

FORSVARET: Yngve Odlo er sjef for Forsvarets operative hovedkvartet Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er alltid en risiko med slike øvelser, og spesielt med et slik klima vi har, sier Odlo.

– Man kan aldri garantere for at noe slik ikke vil skje, men vi har gjort veldig mye for å unngå det, sier Odlo.

Odlo forteller at Cold Responsen har pågått siden mandag, men værforholdene skal være dårlig gjennom helgen og de har derfor måttet tilpasse øvelsen etter det.

Om det vil bli nødvendig å tilpasse øvelsen etter styrten er ikke like klart.

– Vi må først konsentrere oss om søk og redning, så skal vi se på hva det innebærer for den videre øvelsen, sier Odlo.

Odlo opplyser at det er politiet som leder redningsoperasjonen på bakken.

– Det er Hovedredningssentralen som leder søk og redningsoperasjonen. Politiet og lokale har folk på tur inn. Vi har støttet gjennom ettermiddagen med overvåkningsfly og helikoptre.

Det er 30 000 soldater fra 27 land som er med på Cold Response øvelsen.

Saken oppdateres!